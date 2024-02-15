Союзница России, Беларусь, объявила о начале контртеррористической операции (КТО) на границе с Украиной. Но спикер ГПСУ Андрей Демченко считает, что это не представляет опасности.

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Нападет ли Россия на НАТО весной

Какой бы ни была тактическая ситуация сейчас, представляется маловероятным, что Россия весной сможет начать значительную наступательную операцию,

– высказался представитель руководства Альянса.

То, что россияне в ближайшие месяцы могут перейти в большое наступление в Украине, вряд ли реально. Об этом высокопоставленный чиновник НАТО заявил журналистам в Брюсселе.

Россия и не способна к масштабному нападению, и не готовится к нему

Собеседник объяснил, какие должны быть условия для наступления – это прежде всего мобилизация. Причем значительно больше той, которая есть сейчас. Но до президентских выборов россияне не хотят ее проводить.

"Для того, чтобы поддерживать серьезное наступление, России понадобилось бы провести волну мобилизации. Но Путин не хочет этого делать по дороге к выборам. И хотя скрытая мобилизация происходит, мы это видим, но она не позволит начать действительно серьезное наступление в течение весны", – объяснил чиновник.

Бои за Авдеевку он назвал небольшими операциями, мол, на отдельных участках фронта будут активные боевые действия.

Будет фокус на символических небольших операциях, по типу того, что происходит в Авдеевке, но стратегического наступления мы не ждем,

– подытожил он.

Однако в Альянсе не знают, начнется ли мобилизация в России после выборов.

Страны-члены НАТО готовятся к нападению со стороны России

Между тем в Латвии уже готовятся к возможному нападению России на НАТО. В странах Балтии строят бункеры, которые должны задержать врага на границе.