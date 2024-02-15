Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что защита границ является "важной задачей" для всех прифронтовых стран. Он подтвердил, что страны Балтии планируют укреплять собственные границы от нападения со стороны России и Беларуси. Об этом Спрудс сообщил по прибытии на заседание министров обороны в штаб-квартире НАТО, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Что конкретно будет делать Латвия, чтобы защитить свою границу
Глава минобороны Латвии говорит, что его страна подписала соглашение с литовско-эстонскими коллегами о координации деятельности по укреплению линий обороны. Он добавил, что каждая страна, конечно, имеет свои конкретные планы.
Конечно, граница с Россией, а также граница с Беларусью, должна быть укреплена. Мы уже построили забор, чтобы защитить нашу границу в стране от потоков нелегальной миграции. Но в то же время, конечно, военная контрмобильность является частью укрепления границы,
– заявил министр.
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Эстония уже начала возводить бункеры на границе: что это дает
- Чтобы остановить потенциальное наступление россиян, Эстония возведет 600 бункеров. В минобороны пообещали, что это никак не повлияет на ландшафт, а в мирное время сооружения можно использовать как подвал для картофеля.
- Бункеры должны возвести в регионе Ида-Вирумаа и на юго-востоке Эстонии. Некоторые появятся и возле Чудского озера, ведь именно по этому водоему проходит граница Эстонии с Россией.
- Военные считают, что в случае нападения россиян бункеры помогут выиграть время, задержать врага на границе и дадут возможность союзникам прийти на помощь.
- Сооружения будут неплохо оборудованы – должны выдержать прямое попадание снаряда калибра 152 миллиметра. Поэтому эстонские военные будут защищены от вражеского огня противника и обломков снарядов. Каждый бункер рассчитан на десять солдат, там есть и спальное место.
- Конечно, одними бункерами невозможно задержать вражескую армию. Поэтому, если Россия нападет на НАТО, военные развернут "зубы дракона" (танковые заграждения), мины и заграждения из колючей проволоки, то есть более серьезную защиту.