Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что защита границ является "важной задачей" для всех прифронтовых стран. Он подтвердил, что страны Балтии планируют укреплять собственные границы от нападения со стороны России и Беларуси. Об этом Спрудс сообщил по прибытии на заседание министров обороны в штаб-квартире НАТО, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Смотрите также Готовы встречать с сюрпризами: как сейчас выглядит граница с Беларусью

Что конкретно будет делать Латвия, чтобы защитить свою границу

Глава минобороны Латвии говорит, что его страна подписала соглашение с литовско-эстонскими коллегами о координации деятельности по укреплению линий обороны. Он добавил, что каждая страна, конечно, имеет свои конкретные планы.

Конечно, граница с Россией, а также граница с Беларусью, должна быть укреплена. Мы уже построили забор, чтобы защитить нашу границу в стране от потоков нелегальной миграции. Но в то же время, конечно, военная контрмобильность является частью укрепления границы,

– заявил министр.

Справка. 19 стран Балтии подписали в Риге историческое соглашение, в соответствии с которым будет создана оборонительная зона от России и Беларуси.

Смотрите также Беларусь вводит режим КТО на границе с Украиной: в ГПСУ рассказали, существует ли угроза

Эстония уже начала возводить бункеры на границе: что это дает