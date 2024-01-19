Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы провели встречу в Риге. Там они подписали историческое соглашение. Уже в ближайшие годы страны создадут на своих границах оборонную зону.

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Подробности о новой оборонной зоне

Она будет состоять из разных оборонных объектов. Их целью будет сдерживание и, в случае необходимости, защита от военной угрозы со стороны Беларуси и России.

Балтийская оборонительная зона – это тщательно обдуманный проект, необходимость которого вытекает из ситуации с безопасностью. Война России в Украине показала, что кроме техники, боеприпасов и живой силы нам нужны также объекты физической обороны на границе, чтобы защитить Эстонию с первого метра.

– говорится в сообщении.

В минобороны Эстонии отметили, что страны Балтии – один район боевых действий. Потому оборонную зону будут готовить с Латвией и Литвой. Целью проекта является сделать все, чтобы жители стран чувствовали себя в безопасности.

Отмечают, что в мирное время на территории зоны не будет размещаться взрывчатка. Все процессы будут координироваться с местными общинами.

Кроме того, элементы обороны будут размещены по ландшафту. Для этого будут учитываться результаты анализа противника, а также – окружающей среды.