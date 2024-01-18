Александр Лукашенко уже пытался дестабилизировать ситуацию на границе с Латвией и Литвой. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко, добавив, что в 2023 году действия белорусского диктатора были направлены Латвию.

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Готовится ли Лукашенко к наступлению

В 2023 году увеличились попытки нелегальных мигрантов зайти на территорию Латвии. Это побудило страну направить достаточно большой ресурс для охраны государственной границы и, соответственно, увеличить присутствие войск НАТО, которые обеспечивают безопасность.

В частности, это было связано с группировкой ЧВК "Вагнер", которая до сих пор существует на территории Беларуси, но приобрела формы различных спецподразделений. То есть, Лукашенко уже создает эти угрозы,

– рассказал Павел Латушко.

Также следует упомянуть заявления первого заместителя государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Павла Муравейко. Он сказал о том, что в отношении Беларуси уже ведется экономическая, санкционная война со стороны Литвы.

Более того, появилась информация, что в нескольких областях Беларуси будут создавать так называемые укрепленные районы. В конце 2023 года их даже осматривал Лукашенко. Тогда он заявил о строительстве эшелонной системы обороны, но подчеркнул, что в случае необходимости страна готова перейти в наступление.

Что касается Гродненского укрепрайона, то выходит, что в определенный момент он может превратиться в структуру, которая позволит организовать наступление. Сейчас все это выглядит как пропаганда посредством угроз и их информационного использования. Однако, глядя на создание инфраструктуры, то основы для этого есть,

– подчеркнул Латушко.

Он добавил, что в Беларуси увеличиваются расходы на оборону, производится больше оружия, создаются учебно-боевые центры совместно с Россией. Кстати, в Гродненской области такой центр тоже есть. Следовательно, соответствующая инфраструктура готовится.

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