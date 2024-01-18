Такое мнение 24 Каналу выразил заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко. Он добавил, что по конституции самопровозглашенного президента, кампания продлится больше года, но все зависит от того, как захочет сам Лукашенко.

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Есть ли оппоненты у Лукашенко

После того, как в Беларуси сформируют парламент, должно состояться Всебелорусское народное собрание. Его проводили уже много раз. Именно на нем изберут президиум и голову. Также это народное собрание имеет полномочия утверждать концепцию национальной безопасности, военную доктрину, а главное – выносить на рассмотрение импичмент президенту.

Как вы думаете, кто его возглавит? Судя по логике диктатуры, нет иных вариантов, чем сам Лукашенко. То есть одновременно он будет занимать две должности. Будет трехпалатный парламент: нижняя, верхняя палаты, Всебелорусское собрание еще и два президента: узурпировавший власть Лукашенко, а также глава этого собрания,

– рассказал Латушко.

Далее пройдут президентские выборы. Здесь сразу возникает вопрос, уступит ли свою должность диктатор. Скорее всего, нет.

Он будет до конца держаться за власть. Для него это как наркотик, болезнь, которой болеет. Но если рассмотреть варианты, кому можно передать власть, то, наверное, это будет сын,

– допустил Латушко.

Оппозиционер добавил, что говорится о старшем сыне Лукашенко – Викторе, потому что самый молодой Николай не подходит согласно Конституции. Кроме того, еще есть третий вариант – кандидат из Кремля, но это приведет к конфликту с Лукашенко и станет проблемой.

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