Об этом 24 Каналу заявил заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко, отметив, что Лукашенко фантастически любит в жизни только одно – власть. Он добавил, что белорусский диктатор подписал закон, свидетельствующий о том, что он к чему-то готовится.
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"Вместе с тем готовится и это спровоцировало определенные дискуссии в обществе. Он начал это отрицать: "Несмотря на то, я планирую идти дальше". Но сейчас он заявляет, что "есть угроза, нас будут испытывать как с Востока, так и с Запада", – сказал Латушко.
Если белорусский диктатор говорит о Востоке, то речь идет о России. А вот Запад Лукашенко постоянно считает "врагом, который хочет его свергнуть с власти".
Вступит ли в войну белорусская армия
Самопровозглашенный президент Беларуси боится России и Запада. Он попал в ловушку, когда нужно бояться и белорусского народа. Ведь он в конституционном большинстве против Лукашенко.
Может ли Россия заставить его направить войска (в Украину – 24 Канал)? Нет. Это нереальная история, ведь белорусский народ не разрешит. Это сразу триггер, волнение, это серьезные проблемы внутри страны,
– убежден руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси.
Александр Лукашенко ежедневно задерживает людей и проводит репрессии, понимая, что общество не изменило к нему свое отношение. К тому же более 90% белорусов не поддерживает то, чтобы белорусская армия воевала в Украине.
Боязнь белорусского диктатора
В феврале 2024-го года в Беларуси запланированы выборы в парламент. Однако их, отметил Латушко, нельзя называть "выборами". Ведь в стране тысячи политзаключенных, нет ни одной оппозиционной партии, ни одного независимого СМИ, а все неправительственные организации ликвидированы.
"Выборами" это назвать невозможно. Критика недопустима. Это сразу же тюрьма", – отметил заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета.
Что касается президентских выборов в Беларуси, которые запланированы на 2025-й год, то здесь могут быть сценарии. Лукашенко никогда за свою историю не шел на досрочные выборы. После событий в 2020-м году, когда белорусы вышли на массовые протесты, ведь не доверяли результатам президентских выборов, он боится летних кампаний.
Поэтому нельзя исключать вариант, что Лукашенко пойдет на выборы в зимний период – например, в феврале 2025-го года. А в этом году он теоретически может объявить начало предвыборной кампании.
"Подготовка к выборам началась. Фактически он начинает уже зондировать здесь почву. Зондировать и расставлять опорные точки, определять существующие угрозы", – добавил Павел Латушко.
Александр Лукашенко готовится к выборам
- Самопровозглашенный президент Беларуси принял закон, согласно которому его не смогут привлечь к ответственности за преступления у власти. Также от наказания избавляются члены его семьи.
- Лукашенко получает в частности пожизненную охрану и право использовать государственную недвижимость. Неприкосновенными остаются активы и переписка.
- Таким новым законом самопровозглашенный президент страны хотел создать иллюзию, что он покидает пост. По словам главного редактора "Еврорадио" (Беларусь) Павла Свердлова, перед каждыми выборами Лукашенко говорит международным политическим игрокам, что он не будет участвовать в выборах. Мол, будет возможность для оппозиции. А потом все происходит наоборот.