Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал о планах Владимира Путина по Украине и Беларуси. Сделал он это в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Какая ситуация с Беларусью

Представитель нашей разведки заявил, что Путин хочет привлечь Беларусь к российско-украинской войне.

Понятно, что российский диктатор и дальше хотел бы вовлечь белорусскую армию в полномасштабную агрессию против Украины, наземную операцию. Но за все это время (Путину – 24 Канал) не удалось этого,

– заявил Юсов.

По его словам, Силы безопасности и обороны Украины, в том числе наши пограничники, внимательно следят за ситуацией. Также они укрепляют и усиливают границу.

Разведчик отметил, что ситуация касательно опасности со стороны Беларуси не изменилась.

Пока что планы Кремля по этому направлению так и остаются планами. Несмотря на заявления Медведева, а также людей, похожих на Путина, существенно ничего не изменилось,

– отметил он.

Юсов добавил, что Украина ведет постоянное наблюдение и готовится к разным сценариям.

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