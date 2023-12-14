Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном военном обзоре на 24 Канале рассказал, что россияне не способны преодолеть оборону ВСУ, которая строилась с 2014 года. Тем временем украинские военные отбили один из терриконов в пределах Горловки.

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Свитан отметил, что россияне не смогут выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Они не смогут преодолеть оборону, которая там строилась с 2014 года. Однако такие политические цели у россиян остаются, и они будут пытаться их выполнить.

А вот до границы, например Херсонской области, они даже не думают дойти. Нет никакой возможности переправиться через Днепр и дойти до Николаевской области. Они этот вопрос даже в воздух не поднимают. Такая же картина и по Запорожью,

– заметил полковник запаса ВСУ.

Почему нельзя игнорировать тревоги, даже во время атак БПЛА?

Летчик-инструктор объяснил ночную атаку БПЛА по Украине. Защитникам неба удалось сбить 41 Шахед. Однако игнорировать воздушные тревоги при атаках БПЛА не следует. Наши войска сбивают почти все цели, но не все взрываются в небе.

"Игнорировать воздушные тревоги, особенно во время атак волнами нельзя. Даже если половина падает, она нанесет серьезный ущерб, потому что неразразившиеся в небе взорвутся сразу при падении и контакте с любой поверхностью", - подчеркнул военный эксперт.

Кто вызвал взрывы в Беларуси?

По словам Свитана, взрывы в Беларуси, прогремевшие на электростанции, это работа тамошних партизан. Хотя параллельно КГБ Беларуси заявило, что Польша формирует ДРГ для захода в Белоруссию. Как отметил полковник запаса ВСУ, партизанские отряды в Белоруссии качественно работают еще со времен Второй мировой войны.

Белорусское подполье, в свое время, когда Россия 1,5 – 2 года назад заходила в Беларусь, взрывала поезда. Там работали серьезные группы, которые на какой-то процент снизили возможности российской армии наступать со стороны Беларуси,

– подчеркнул летчик-инструктор.

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