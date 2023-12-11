Так, только на Востоке в течение ноября ликвидировали около 11 000 российских военных. Также Силы обороны уничтожили сотни единиц техники.

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Сколько техники и оккупантов уничтожили в ноябре

Сырский сообщил, что потери россиян погибшими примерно в восемь раз выше потерь Сил обороны. Он объяснил, что оккупанты делают ставку на человеческий ресурс и отправляют солдат в постоянные штурмы.

Командующий Сухопутными войсками добавил, что в отличие от врага, ВСУ пытаются добиваться успеха путем удачных тактических действий, точного огня артиллерии, минометов, ударных дронов и стрелкового вооружения. Так, благодаря успешной работе, Силы обороны в течение ноября ликвидировали около 11 тысяч оккупантов.

Только за ноябрь силы обороны уничтожили около одиннадцати тысяч личного состава врага и более 1 100 единиц военной техники: около 130 танков и 260 единиц артиллерии и минометов разных калибров,
– сообщил Сырский.

Актуальная статистика потерь врага

Враг несет значительные потери в технике и личном составе, атакуя территорию Украины. Так, с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:

  • личного состава – около 339 850 (+1 030) человек;
  • танков – 5 655 (+19);
  • боевых бронированных машин – 10 560 (+31);
  • артиллерийских систем – 8 070 (+6);
  • РСЗО – 919 (+0);
  • средств ПВО – 605 (+0);
  • самолетов – 324 (+0);
  • вертолетов – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 154 (+18);
  • крылатых ракет – 1 586 (+0),
  • кораблей/катеров – 22 (+0);
  • подлодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 10 636 (+13);
  • специальной техники – 1 168 (+6).