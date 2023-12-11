Так, только на Востоке в течение ноября ликвидировали около 11 000 российских военных. Также Силы обороны уничтожили сотни единиц техники.
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Сколько техники и оккупантов уничтожили в ноябре
Сырский сообщил, что потери россиян погибшими примерно в восемь раз выше потерь Сил обороны. Он объяснил, что оккупанты делают ставку на человеческий ресурс и отправляют солдат в постоянные штурмы.
Командующий Сухопутными войсками добавил, что в отличие от врага, ВСУ пытаются добиваться успеха путем удачных тактических действий, точного огня артиллерии, минометов, ударных дронов и стрелкового вооружения. Так, благодаря успешной работе, Силы обороны в течение ноября ликвидировали около 11 тысяч оккупантов.
Только за ноябрь силы обороны уничтожили около одиннадцати тысяч личного состава врага и более 1 100 единиц военной техники: около 130 танков и 260 единиц артиллерии и минометов разных калибров,
– сообщил Сырский.
Актуальная статистика потерь врага
Враг несет значительные потери в технике и личном составе, атакуя территорию Украины. Так, с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:
- личного состава – около 339 850 (+1 030) человек;
- танков – 5 655 (+19);
- боевых бронированных машин – 10 560 (+31);
- артиллерийских систем – 8 070 (+6);
- РСЗО – 919 (+0);
- средств ПВО – 605 (+0);
- самолетов – 324 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 154 (+18);
- крылатых ракет – 1 586 (+0),
- кораблей/катеров – 22 (+0);
- подлодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 10 636 (+13);
- специальной техники – 1 168 (+6).