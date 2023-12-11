Так, только на Востоке в течение ноября ликвидировали около 11 000 российских военных. Также Силы обороны уничтожили сотни единиц техники.

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Сколько техники и оккупантов уничтожили в ноябре

Сырский сообщил, что потери россиян погибшими примерно в восемь раз выше потерь Сил обороны. Он объяснил, что оккупанты делают ставку на человеческий ресурс и отправляют солдат в постоянные штурмы.

Командующий Сухопутными войсками добавил, что в отличие от врага, ВСУ пытаются добиваться успеха путем удачных тактических действий, точного огня артиллерии, минометов, ударных дронов и стрелкового вооружения. Так, благодаря успешной работе, Силы обороны в течение ноября ликвидировали около 11 тысяч оккупантов.

Только за ноябрь силы обороны уничтожили около одиннадцати тысяч личного состава врага и более 1 100 единиц военной техники: около 130 танков и 260 единиц артиллерии и минометов разных калибров,

– сообщил Сырский.

Актуальная статистика потерь врага

Враг несет значительные потери в технике и личном составе, атакуя территорию Украины. Так, с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:

личного состава – около 339 850 (+1 030) человек;

танков – 5 655 (+19);

боевых бронированных машин – 10 560 (+31);

артиллерийских систем – 8 070 (+6);

РСЗО – 919 (+0);

средств ПВО – 605 (+0);

самолетов – 324 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 154 (+18);

крылатых ракет – 1 586 (+0),

кораблей/катеров – 22 (+0);

подлодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 10 636 (+13);

специальной техники – 1 168 (+6).

Обратите внимание! Эта статистика приблизительна, ведь подсчитать точное количество потерь врага в условиях активных боевых действий довольно сложно.