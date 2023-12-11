В общей сложности с начала полномасштабного вторжения так называемая "вторая армия мира" уже потеряла 339 850 личного состава. Стоит добавить, что эта статистика неточна и потери врага могут быть значительно больше, ведь в условиях активных боевых действий очень сложно подсчитать точное количество ликвидированных оккупантов.
Интересно Россия терпит потери в Украине с той же скоростью, с которой создает новые силы, – ISW
Актуальная статистика потерь
С 24 февраля 2022 года Россия потеряла:
- личного состава – около 339 850 (+1 030) человек;
- танков – 5 655 (+19);
- боевых бронированных машин – 10 560 (+31);
- артиллерийских систем – 8 070 (+6);
- РСЗО – 919 (+0);
- средства ПВО – 605 (+0);
- самолетов – 324 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 154 (+18);
- крылатые ракеты – 1 586 (+0),
- корабли / катера – 22 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 10 636 (+13);
- специальная техника – 1 168 (+6).
Потери врага по состоянию на 11 декабря 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Безумные потери России будут иметь критические последствия
Россия ежедневно теряет около 1 000 своих военных. Такие потери могут иметь критические последствия для оккупантов. Так, военный аналитик Алексей Гетьман утверждает, что с такой скоростью Россия может утратить свою армию в течение одного – двух месяцев.
Это заставит их приостановиться не потому, чтобы сохранить людей, а потому, что подразделения станут небоеспособными. Мы говорим, что в России могут мобилизовать множество людей, но чтобы мобилизованные стали военным подразделением, нужны определенные военные структуры,
– объяснил аналитик.
Он добавил, что вскоре у оккупантов начнутся настоящие проблемы. Ведь если враг может мобилизовать людей, то вопрос их обеспечения стоит очень остро. И речь не только об оружии, но и об опытных командирах и специалистах определенных служб.