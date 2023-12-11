В последнее время россиянам на левом берегу беспокойно по-особому. Вооруженные Силы продолжают проводить успешные операции и вести контрбатарейную борьбу.

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Успешная операция ССО

Операторы одного из подразделений ССО во время разведывательных действий в оккупированных Олешках обнаружили место, где оккупанты разместили командно-наблюдательный пункт. С помощью ударных БпАК украинские военные нанесли огневой удар по цели.

Россияне не ожидали такого подарка от спецназовцев – к моменту атаки они ужинали в этом помещении. Говорят, что "термит" им на 40 сантиметров землю прожег, а также повредил крышу.

Но мы сели, близко, поесть на вечером, как ухало по крыше. Сначала взрыв, поте, бл**ь, еще один – короче, загорелись,

– рассказываются оккупанты.

По сообщению Сил Специальных Операций, командный пункт на левом берегу Херсонской области полностью уничтожен.

Операция Сил Специальных Операций в Олешках: смотрите видео

Ситуация на левом берегу: последние новости