В последнее время россиянам на левом берегу беспокойно по-особому. Вооруженные Силы продолжают проводить успешные операции и вести контрбатарейную борьбу.
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Успешная операция ССО
Операторы одного из подразделений ССО во время разведывательных действий в оккупированных Олешках обнаружили место, где оккупанты разместили командно-наблюдательный пункт. С помощью ударных БпАК украинские военные нанесли огневой удар по цели.
Россияне не ожидали такого подарка от спецназовцев – к моменту атаки они ужинали в этом помещении. Говорят, что "термит" им на 40 сантиметров землю прожег, а также повредил крышу.
Но мы сели, близко, поесть на вечером, как ухало по крыше. Сначала взрыв, поте, бл**ь, еще один – короче, загорелись,
– рассказываются оккупанты.
По сообщению Сил Специальных Операций, командный пункт на левом берегу Херсонской области полностью уничтожен.
Операция Сил Специальных Операций в Олешках: смотрите видео
Ситуация на левом берегу: последние новости
- Россияне не ожидали активности ВСУ на левом берегу и пытаются оперативно построить там оборону. Активность украинских морпехов заставляет оккупантов удерживать определенное количество военных там – поскольку ВСУ, удерживающие три плацдарма глубиной от 3 до 8 километров, могут двинуться дальше.
- Пользуясь ситуацией, украинские подразделения пытаются поражать как можно больше техники захватчиков, в том числе с помощью FPV-дронов. Создание плацдарма на Левобережье сыграло решающую роль в уменьшении масштабов атак на правый берег Днепра, который остается под контролем Украины.
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Боевые действия продолжаются у поселка Крынки, присутствие украинцев зафиксировано в населенных пунктах Казачьи Лагеря, Пойма и Подстепное. Это очень перспективное направление – из-за возможности сократить путь в Крым, однако россияне готовят там артиллерией, КАБами и авиацией.