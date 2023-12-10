Спикер украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук в эфире телемарафона рассказал, что россияне пытаются отбросить украинских военных с плацдармов на левобережье Херсона. По его словам, они начали забрасывать небольшие группы десанта в тыл подразделениям ВСУ.

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Россияне меняют тактику

Братчук отметил, что враг пытается каждый день менять тактику. Также он добавил, что очень активно работает вражеская артиллерия и авиация.

Такая изюминка за последние дни: враг пытается на технике забрасывать небольшие группы десанта, делает это в тыл наших подразделений, но ему это не удается.

– заявил Братчук.

Он отметил, что после артиллерийской работы эти группы уничтожаются.

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