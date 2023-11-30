Журналисты издания CNN проанализировали расширение Украиной новых плацдармов. Они подчеркнули, что украинские военные продвигаются на левом берегу Днепра. Однако градус внимания на сопротивление Украины против российского вторжения снизился на фоне войны Израиля против ХАМАС.

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Новый плацдарм на Юге

Накануне глава ОП Андрей Ермак заявил, что украинские войска "закрепились" на левом берегу Днепра, что означает потенциально значительный прогресс для Украины из-за естественного оборонительного барьера для российских войск.

В октябре 2023 года впервые появились сообщения о том, что украинские войска пересекли Днепр во временно оккупированную Россией Херсонскую область.

Ранее этим летом Украина начала широкое контрнаступление вдоль линии фронта на Востоке и Юге страны, но добилась лишь небольших успехов. Продвижению Украины мешали минные поля и укрепления, которые через несколько месяцев заранее подготовила Россия. Однако Украина успешно нанесла удары по российским военным кораблям, базирующимся в Черном море.

Отталкивание российских войск в Херсонской области потенциально приведет к тому, что больше мирных жителей останется вне зоны действия вражеской артиллерии. Теоретически это даст Киеву стартовую точку для продвижения дальше на юг в сторону оккупированного Крыма,

– отмечает CNN.

Как отмечает издание, Американский Институт изучения войны, анализирующий информацию из открытых источников на поле боя, заявил, что украинские силы "продолжают более масштабные, чем обычно, операции на восточном (левом) берегу Херсонской области 15 ноября".

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