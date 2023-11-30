Россияне не оставляют попыток достичь хоть каких-то успехов в Донецкой области. Однако, как показывает практика, такие попытки оканчиваются только черными мешками.
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Филигранная работа Нацгвардии
На Авдеевском направлении нацгвардейцы из Львовской области через несколько минут ликвидировали целую российскую штурмовую группу. С помощью тепловизионного дрона ночью аэроразведчики обнаружили оккупантов, двигавшихся к позициям ВСУ. Соответствующие координаты сразу отправили в подразделение Нацгвардии, которые и проделали остальную работу.
На видео четко видны оккупанты, которые перестали двигаться после первого попадания минометного расчета. Тех, кто пытался сбежать, обезвредили вторым попаданием,
– написали в Нацгвардии.
Российская армия всего за несколько залпов потеряла 18 своих штурмовиков.
Работа нацгвардейцев по вражеской группе: смотрите видео
Ситуация под Авдеевкой
- На Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты наступают из шести направлений, используют для этого малые тактические группы, количеством от 10 до 30 человек. Однако россияне теряют там невероятное количество военных – почти половину общих потерь на фронте.
- Российские оккупанты в первые дни активных штурмов Авдеевки открыто подтягивали технику, однако после масштабных потерь решили просмотреть тактику. Теперь они прячут ее от дронов – перемещались ночью и по лесополосам.
- Россия чаще стала использовать кассетные авиабомбы РБК-500, вес которой достигает 500 кг. В зависимости от типа такое оружие способно выпускать от 100 до 350 суббоеприпасов. Выпускают их издалека, что значительно снижает точность удара.