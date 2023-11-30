Россияне не оставляют попыток достичь хоть каких-то успехов в Донецкой области. Однако, как показывает практика, такие попытки оканчиваются только черными мешками.

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Филигранная работа Нацгвардии

На Авдеевском направлении нацгвардейцы из Львовской области через несколько минут ликвидировали целую российскую штурмовую группу. С помощью тепловизионного дрона ночью аэроразведчики обнаружили оккупантов, двигавшихся к позициям ВСУ. Соответствующие координаты сразу отправили в подразделение Нацгвардии, которые и проделали остальную работу.

На видео четко видны оккупанты, которые перестали двигаться после первого попадания минометного расчета. Тех, кто пытался сбежать, обезвредили вторым попаданием,

– написали в Нацгвардии.

Российская армия всего за несколько залпов потеряла 18 своих штурмовиков.

Работа нацгвардейцев по вражеской группе: смотрите видео

Ситуация под Авдеевкой