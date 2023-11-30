В частности выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Об этом 24 Каналу отметил военный эксперт Петр Черник.

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Цели окупантов возле Авдеевки

Путин хочет хоть каких-то побед, а потому будет наступать возле Авдеевки. Этот сценарий напоминает бои возле Бахмута. А у россиян есть большой человеческий потенциал, который без сожаления будут массово бросать в бой, чтобы реализовать задачи диктатора.

"Возле Бахмута было что-то похожее – он был взят исключительно пехотой. ПВК "Вагнера" задекларировали за 10 месяцев боев более 22 тысяч убитых, это не считая регулярных войск. Что-то подобное происходит и в Авдеевке. Но там другая ситуация в тактическом понимании", – отметил военный эксперт.

Петр Черник о боях возле Авдеевки: смотреть видео

По словам Петра Черника, Авдеевка гораздо лучше укреплена. С 2014 года там строились соответствующие постройки.

"Справятся ли россияне – не возьмусь давать стратегическую оценку. Путин будет давить на своих генералов. Если нам придется отходить из Авдеевки, важно не разогнать неправильно это в эмоциональной части. Нам важно выиграть войну. Какая-то битва может быть проиграна", – пояснил он.

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