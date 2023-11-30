Зокрема, вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Про це 24 Каналу зазначив військовий експерт Петро Черник.

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Цілі окупантів біля Авдіївки

Путін хоче бодай якихось перемог, а тому буде сунути біля Авдіївки. Цей сценарій нагадує події біля Бахмута. А росіяни мають великий людський потенціал, який без жалю масово кидатимуть у бій, аби реалізувати завдання диктатора.

"Біля Бахмута було щось схоже – він був взяти виключно піхотою. ПВК "Вагнера" задекларували за 10 місяців боїв понад 22 тисяч убитих, це не рахуючи регулярні війська. Щось подібне відбувається і в Авдіївці. Але там інша ситуація в тактичному розумінні", – зазначив військовий експерт.

Петро Черник про бої біля Авдіївки: дивитись відео

За словами Петра Черника, Авдіївка значно краще укріплена. Від 2014 року там будувалися відповідні споруди.

"Чи впораються росіяни – не візьмуся давати стратегічну оцінку. Путін тиснутиме на своїх генералів. Якщо нам доведеться відходити з Авдіївки, важливо не розігнати неправильно це у емоційній частині. Нам важливо виграти війну. Якась битва може бути програна", – пояснив він.

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