Зокрема, вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Про це 24 Каналу зазначив військовий експерт Петро Черник.
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Цілі окупантів біля Авдіївки
Путін хоче бодай якихось перемог, а тому буде сунути біля Авдіївки. Цей сценарій нагадує події біля Бахмута. А росіяни мають великий людський потенціал, який без жалю масово кидатимуть у бій, аби реалізувати завдання диктатора.
"Біля Бахмута було щось схоже – він був взяти виключно піхотою. ПВК "Вагнера" задекларували за 10 місяців боїв понад 22 тисяч убитих, це не рахуючи регулярні війська. Щось подібне відбувається і в Авдіївці. Але там інша ситуація в тактичному розумінні", – зазначив військовий експерт.
Петро Черник про бої біля Авдіївки: дивитись відео
За словами Петра Черника, Авдіївка значно краще укріплена. Від 2014 року там будувалися відповідні споруди.
"Чи впораються росіяни – не візьмуся давати стратегічну оцінку. Путін тиснутиме на своїх генералів. Якщо нам доведеться відходити з Авдіївки, важливо не розігнати неправильно це у емоційній частині. Нам важливо виграти війну. Якась битва може бути програна", – пояснив він.
Ситуація біля Авдіївки: останні новини
- Ситуація біля Авдіївки залишається складною, там не вщухають бої. Попри величезні втрати, росіяни не полишають спроб штурмів, хоча цей напрямок не є для них стратегічно важливим. Це винятково політичне рішення.
- Окупанти намагаються сунути із шести напрямків, використовуючи для цього малі тактичні групи з кількістю осіб від 10 до 30. Йдуть ближні бої на дальності від 2 – 3 кілометрів. Майже половина втрат, яких росіяни зазнають на фронті, припадає на Авдіївський напрямок.
- Британська розвідка пише, що "російські війська здійснили подальші невеликі просування на північній осі "кліщів" у рамках спроби оточити" Авдіївку. Аналітики зазначають, що від початку жовтня 2023 року окупантам вдалося просунутися на цій ділянці на 2 кілометри вперед і це найбільше досягнення "другої армії світу". Разом з цим жертви оцінюються у тисячі осіб.