Народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко висловив думку 24 Каналу про те, що стратегічного значення Авдіївка не має. Проте для росіян конче потрібні будь-які успіхи на фронті.

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Політичне рішення

Навіть якщо українським силам доведеться вийти з міста, стратегічної поразки в цьому не буде. Головне, щоб наші захисники відійшли на підготовлені позиції.

Так само як ми відійшли з Бахмута та зайняли позиції на панівних висотах та зуміли добре побудувати оборону,

– пояснив Костенко.

Водночас для росіян Куп'янсько-Лиманський напрямок є стратегічно важливішим ніж Авдіївський. Успіхи на Куп'янсько-Лиманській ділянці фронту дозволять їм вийти на оперативні простори та поставлять під загрозу українські угруповання на Слов'янському та Краматорському напрямках.

Наступати на Авдіївку – це виключно політичне рішення. Росії потрібна перемога до кінця року та до президентських виборів Владіміра Путіна (вибори в Росії мають відбутися в березні 2024 року – 24 Канал),

– наголосив народний депутат.

Тоді як у російської армії останні "перемоги" були минулого року. А до цього – лише перегрупування під Харковом, коли росіяни втікали та кидали свою військову техніку, та під Херсоном. Після цього була "перемога" в Бахмуті, але це був "успіх" не російської армії, а ПВК "Вагнера".

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Потрібна "перемога"

"Путіну зараз потрібна якась "перемога", щоб підняти свій рейтинг. Тому що виходить, що "друга армія світу" хоче захопити маленьке містечко, щоб показати свою велич. Це дає розуміння, про сьогоднішні можливості російської армії", – зазначив Роман Костенко.

Водночас не варто применшувати потенціал росіян, адже він демонструє силу та міць української армії у протистоянні таким ресурсам, які має ворог.

Важливо! Бої за Авдіївку забирають понад тисяч одиниць особового складу росіян. За даними розвідки Британії, російські загарбники в листопаді в середньому втрачали по 931 бійця щодоби. Водночас у березні 2023-го у битві за Бахмут кожного дня російська армія позбувалась близько 776 військових.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку