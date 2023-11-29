Народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко выразил мнение 24 Каналу о том, что стратегического значения Авдеевка не имеет. Однако россиянам очень нужны любые успехи на фронте.

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Политическое решение

Даже если украинским силам придется выйти из города, то стратегического поражения в этом не будет. Главное, чтобы наши защитники отошли на подготовленные позиции.

Так же как мы отошли из Бахмута и заняли позиции на господствующих высотах и сумели хорошо построить оборону,

– объяснил Костенко.

В то же время для россиян Купянско-Лиманское направление стратегически важнее Авдеевского. Успехи на Купянско-Лиманском участке фронта позволят им выйти на оперативные просторы и поставят под угрозу украинские группировки на Славянском и Краматорском направлениях.

Наступать на Авдеевку – исключительно политическое решение. России нужна победа до конца года и до президентских выборов Владимира Путина (выборы в России должны состояться в марте 2024 года – 24 Канал),

– подчеркнул народный депутат.

В то время как у российской армии последние "победы" были в прошлом году. А до этого – только перегруппировки под Харьковом, когда россияне бежали и бросали свою военную технику, и под Херсоном. После этого была "победа" в Бахмуте, но это был "успех" не российской армии, а ЧВК "Вагнера".

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Нужна "победа"

"Путину сейчас нужна какая-то "победа", чтобы поднять свой рейтинг. Потому что выходит, что "вторая армия мира" хочет захватить маленький городок, чтобы показать свое величие. Это дает понимание о сегодняшних возможностях российской армии", – отметил Роман Костенко.

В то же время не стоит умалять потенциал россиян, ведь он еще и демонстрирует силу и мощь украинской армии в противостоянии таким ресурсам, которые имеет враг.

Важно! Бои за Авдеевку забирают более тысячи единиц личного состава россиян. По данным разведки Британии, российские захватчики в ноябре в среднем теряли по 931 бойца ежесуточно. В марте 2023-го в битве за Бахмут каждый день российская армия лишалась около 776 военных.

Какая ситуация на Авдеевском направлении