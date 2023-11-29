Народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко выразил мнение 24 Каналу о том, что стратегического значения Авдеевка не имеет. Однако россиянам очень нужны любые успехи на фронте.
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Политическое решение
Даже если украинским силам придется выйти из города, то стратегического поражения в этом не будет. Главное, чтобы наши защитники отошли на подготовленные позиции.
Так же как мы отошли из Бахмута и заняли позиции на господствующих высотах и сумели хорошо построить оборону,
– объяснил Костенко.
В то же время для россиян Купянско-Лиманское направление стратегически важнее Авдеевского. Успехи на Купянско-Лиманском участке фронта позволят им выйти на оперативные просторы и поставят под угрозу украинские группировки на Славянском и Краматорском направлениях.
Наступать на Авдеевку – исключительно политическое решение. России нужна победа до конца года и до президентских выборов Владимира Путина (выборы в России должны состояться в марте 2024 года – 24 Канал),
– подчеркнул народный депутат.
В то время как у российской армии последние "победы" были в прошлом году. А до этого – только перегруппировки под Харьковом, когда россияне бежали и бросали свою военную технику, и под Херсоном. После этого была "победа" в Бахмуте, но это был "успех" не российской армии, а ЧВК "Вагнера".
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Нужна "победа"
"Путину сейчас нужна какая-то "победа", чтобы поднять свой рейтинг. Потому что выходит, что "вторая армия мира" хочет захватить маленький городок, чтобы показать свое величие. Это дает понимание о сегодняшних возможностях российской армии", – отметил Роман Костенко.
В то же время не стоит умалять потенциал россиян, ведь он еще и демонстрирует силу и мощь украинской армии в противостоянии таким ресурсам, которые имеет враг.
Какая ситуация на Авдеевском направлении
- Враг продолжает атаковать Авдеевку, однако украинские силы контролируют ситуацию в городе. Офицер 59 ОМБр имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий также отметил, что Авдеевский коксохим находится под контролем ВСУ.
- Также в последние недели оккупанты активизировались в районе промзоны. По словам главы Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, на территории промки идут ожесточенные бои, а потому невозможно полностью утверждать, контролируется она ВСУ или врагом.
- Однако россияне за полтора месяца боев за Авдеевку, продвинулись лишь на сотни метров и не имеют серьезного успеха на этом направлении.