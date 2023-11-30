Журналісти видання CNN проаналізували розширення Україною нових плацдармів. Вони наголосили, що українські військові просуваються на лівому березі Дніпра. Проте градус уваги на опір України проти російського вторгнення зменшився на тлі війни Ізраїлю проти ХАМАС.

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Новий плацдарм на Півдні

Напередодні глава ОП Андрій Єрмак заявив, що українські війська "закріпилися" на лівому березі Дніпра, що означає потенційно значний прогрес для України через природний оборонний бар'єр для російських військ.

У жовтні 2023 року вперше з'явилися повідомлення про те, що українські війська перетнули Дніпро в тимчасово окуповану Росією Херсонську область.

Раніше цього літа Україна розпочала широкий контрнаступ уздовж лінії фронту на Сході та Півдні країни, але досягла лише невеликих успіхів. Просуванню України заважали мінні поля та укріплення, які за кілька місяців заздалегідь підготувала Росія. Проте Україна успішно завдала ударів по російських військових кораблях, що базуються в Чорному морі.

Відштовхування російських військ у Херсонській області потенційно призведе до того, що більше мирних жителів залишиться поза зоною дії ворожої артилерії. Теоретично це дасть Києву стартову точку для просування далі на південь у бік окупованого Криму,

– зазначає CNN.

Як зауважує видання, Американський Інститут вивчення війни, який аналізує інформацію з відкритих джерел на полі бою, заявив, що українські сили "продовжують масштабніші, ніж зазвичай, операції на східному (лівому) березі Херсонської області 15 листопада".

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