Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. За його словами, ЗСУ можуть підсилити засоби для перекидання військ та техніки, далекобійна зброя та авіація.

Читайте також У Росії проблеми на Херсонщині, але це не обов'язково матиме наслідки на полі бою: аналіз ISW

Пріоритетний напрямок для ворога

Роман Костенко зазначив, що зараз лівий берег Херсонської області став пріоритетним напрямком для загарбників. Ворог створює повітряно-десантну дивізію, перекидає окремі підрозділи.

Форсування річки Дніпро – це надскладне завдання, але Сили оборони його виконали. Окупанти цього не очікували. Тепер стоїть питання щодо розширення та утримання цього плацдарму. Ворог почав активно застосовувати авіацію, намагаючись скинути українські війська у Дніпро.

Завдання наших захисників – розширити плацдарм, щоб можна було маневрувати, накопичувати війська та безперешкодно забезпечувати їх через ту річку. Але там і місцевість дуже важка, і ворога багато. Ворог почав підкидати резерви, зокрема, знімати зі Східного напрямку та Криму. Росіяни бачать, що у них тут може бути проблема,

– пояснив він.

Костенко про ситуацію на лівобережжі Херсонщини: дивіться відео

Підсилення ЗСУ

Народний депутат підкреслив, що українським захисникам на цьому напрямку можуть допомогти сили та засоби, які можуть перекидати наші війська. Зокрема, це човни, які потрібні при форсуванні.

Сили оборони не можуть перекидати техніку на лівобережжя. Наступати піхотою без техніки на танки та артилерію – це складне завдання. Крім того, окупанти мають перевагу в авіації.

Також далекобійна зброя, якою ми зможемо вести контрбатарейну боротьбу. Це далекобійні снаряди для звичайної польової артилерії, HIMARS, ATACMS, які дозволять уражати скупчення ворога, їхні ударні угрупування, які зараз стоять на дальшій відстані, у готовності висунутись, якщо ми будемо більш масово переходити на лівий берег,

– пояснив Костенко.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини: останнє