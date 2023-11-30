Четвер, 30 листопада 2023 року, це уже 645 доба від початку повномасштабного вторгнення. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь, який вигляд має карта бойових дій та що відбувається на різних напрямках.

Дивіться також Зима на фронті․ Як погода впливає на війну, наступ ЗСУ та просування росіян

Що відбувається на Сході

Який вигляд має карта боїв на Куп'янському напрямку: дивіться від DeepState

Біля Бахмута окупанти наступають, ЗСУ відбивають та йдуть вперед: дивіться на карті від DeepState

Ворог намагається оточити Авдіївку: дивіться на карті від DeepState

Яка ситуація на Півдні України

Сили оборони не відступають на Запоріжжі: дивіться на карті від DeepState

Втрати російських загарбників

  • Протягом доби 29 листопада Повітряні сили завдали 2 авіаудари по районах військ, озброєння та військової техніки окупантів, а також 2 авіаудари по ЗРК противника.
  • А от українські ракетні війська вдарили по 3 командних постах, 2 складах боєприпасів та 2 районах концентрації російських військ, зброї та військової техніки.
  • Водночас лише за минулу добу Збройні Сили України ліквідували 1 180 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни загинуло 328 760 бійців так званої "другої армії світу".