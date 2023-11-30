Четвер, 30 листопада 2023 року, це уже 645 доба від початку повномасштабного вторгнення. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь, який вигляд має карта бойових дій та що відбувається на різних напрямках.

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Що відбувається на Сході

Сіверський і Слобожанський напрямки. Росія зберігає військову присутність у районах своєї держави, що межують з Україною. Окупанти ведуть активні підривні дії, аби запобігти розгортанню ЗСУ, зокрема збільшують щільність мінних полів уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Куп'янський напрямок. В ОСУВ "Хортиця" інформують, що на цій ділянці фронту загарбники вели штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки, що в Луганській області. Сили оборони України відбили атаки 7 разів.

Який вигляд має карта боїв на Куп'янському напрямку: дивіться від DeepState

Лиманський напрямок. Українські бійці відбили 24 атаки ворога на околицях Серебрянського лісництва, що в Луганській області, та на схід від Тернів, Ямполівки та Торського, що в Донецькій області.

Бахмутський напрямок. Росіяни невдало штурмували біля Іванівського та Андріївки Донецької області. Наші захисники відбили 4 атаки, водночас продовжили штурмувати позиції ворога південь від Бахмута. ЗСУ завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюють свої нові позиції.

Біля Бахмута окупанти наступають, ЗСУ відбивають та йдуть вперед: дивіться на карті від DeepState

Авдіївський напрямок. В ОСУВ "Таврія" констатують, що загарбники все ще намагаються оточити Авдіївку. Українські воїни відстоюють свої позиції, завдаючи втрат окупантам. Без успіху російська армія також наступала біля Степового, Новокалинового, на схід від Новобахмутівки, Авдіївки, на південь від Тоненького, Сєверного та Первомайського, що в Донецькій області. Українські війська відбили 22 атаки в цьому районі.

Ворог намагається оточити Авдіївку: дивіться на карті від DeepState

Мар'їнський напрямок. За підтримки повітря супротивник провів безрезультатні штурмові дії в районах Красногорівки та Новомихайлівки, що в Донецькій області. ЗСУ відбили 11 атак на цій ділянці фронту.

Яка ситуація на Півдні України

Запорізький напрямок. Росія здійснила 5 невдалих спроб повернути втрачені позиції в районі Роботиного Запорізької області. Також українські воїни відбили 9 атак противника на північний захід від Вербового в цьому регіоні та продовжили контрнаступ в районі Мелітополя, завдаючи втрат загарбникам.

Сили оборони не відступають на Запоріжжі: дивіться на карті від DeepState

Херсонський напрямок. Оперативно-стратегічне угруповання "Одеса" повідомляє, що Сили оборони України на цій ділянці лінії бойових дій утримують позиції на лівому березі Дніпра, продовжують вести контрбатарейний вогонь, завдаючи ударів по тилу ворога.

Втрати російських загарбників