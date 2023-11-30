Четверг, 30 ноября 2023 года, это уже 645 суток с начала полномасштабного вторжения. В этом материале 24 Канала узнавайте, как выглядит карта боевых действий и что происходит на разных направлениях.

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Что происходит на Востоке

Северское и Слобожанское направления. Россия сохраняет военное присутствие в районах своего государства, граничащих с Украиной. Оккупанты ведут активные подрывные действия, чтобы предотвратить развертывание ВСУ, в частности, увеличивают плотность минных полей вдоль государственной границы в Белгородской области.

Купянское направление. В ОСГВ "Хортица" информируют, что на этом участке фронта захватчики вели штурмовые действия возле Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Силы обороны Украины отразили атаки 7 раз.

Как выглядит карта боев на Купянском направлении: смотрите от DeepState

Лиманское направление. Украинские бойцы отбили 24 атаки врага на окраинах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов, Ямполевки и Торского Донецкой области.

Бахмутское направление. Россияне неудачно штурмовали возле Ивановского и Андреевки Донецкой области. Наши защитники отбили 4 атаки, в то же время продолжили штурмовать позиции врага на юг от Бахмута. ВСУ наносят врагу урон в живой силе и технике, закрепляют свои новые позиции.

Около Бахмута оккупанты наступают, ВСУ отбивают и идут вперед: смотрите на карте от DeepState

Авдеевское направление. В ОСГВ "Таврия" констатируют, что захватчики все еще пытаются оцепить Авдеевку. Украинские воины отстаивают свои позиции, нанося урон оккупантам. Без успеха российская армия также наступала у Степового, Новокалинового, к востоку от Новобахмутовки, Авдеевки, к югу от Тоненького, Северного и Первомайского, что в Донецкой области. Украинские войска отразили 22 атаки в этом районе.

Враг пытается оцепить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState

Марьинское направление. При поддержке воздуха противник провел безрезультатные штурмовые действия в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. ВСУ отразили 11 атак на этом участке фронта.

Какая ситуация на Юге Украины

Запорожское направление. Россия предприняла 5 неудачных попыток вернуть утраченные позиции в районе Работино Запорожской области. Также украинские воины отбили 9 атак противника северо-западнее Вербового в этом регионе и продолжили контрнаступление в районе Мелитополя, нанося потери захватчикам.

Силы обороны не отступают на Запорожье: смотрите на карте от DeepState

Херсонское направление. Оперативно-стратегическая группировка "Одесса" сообщает, что Силы обороны Украины на этом участке линии боевых действий удерживают позиции на левом берегу Днепра, продолжают вести контрбатарейный огонь, нанося удары по тылу врага.

Потери российских захватчиков