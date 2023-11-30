Четверг, 30 ноября 2023 года, это уже 645 суток с начала полномасштабного вторжения. В этом материале 24 Канала узнавайте, как выглядит карта боевых действий и что происходит на разных направлениях.
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Что происходит на Востоке
Как выглядит карта боев на Купянском направлении: смотрите от DeepState
Около Бахмута оккупанты наступают, ВСУ отбивают и идут вперед: смотрите на карте от DeepState
Враг пытается оцепить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState
Какая ситуация на Юге Украины
Силы обороны не отступают на Запорожье: смотрите на карте от DeepState
Потери российских захватчиков
- В течение суток 29 ноября Воздушные силы нанесли 2 авиаудара по районам войск, вооружения и военной техники оккупантов, а также 2 авиаудара по ЗРК противника.
- А вот украинские ракетные войска ударили по 3 командным постам, 2 складам боеприпасов и 2 районам концентрации российских войск, оружия и военной техники.
- В то же время только за минувшие сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали 1 180 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны погибли 328 760 бойцов так называемой "второй армии мира".