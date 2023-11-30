В общем с начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла 328760 единиц личного состава. Враг не жалеет своих сил в попытках захватить хотя бы незначительное количество украинских территорий.

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Потери российской армии по состоянию на 30 ноября

личного состава около 328760 (+1180) человек,

танков – 5551 (+13) ед,

боевых бронированных машин – 10340 (+28) ед,

артиллерийских систем – 7909 (+1) ед,

РСЗО – 910 (+0) ед,

средства ПВО – 600 (+0) ед,

самолетов – 323 (+0) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5954 (+10),

крылатые ракеты – 1567 (+0),

корабли /катера – 22 (+0) ед,

подлодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 10361 (+13) ед,

специальная техника – 1124 (+3)

Потери врага на 30 ноября / Фото Генштаб

Оккупант о потерях во роте

В сети начало распространяться видео, на котором осетины устроили застолье на оккупированном левом берегу Херсонской области. Во время трапезы один из российских военных поделился мыслями по поводу войны, утверждая, что им Бог дал пожить. Среди 86 бойцов, которые были сначала в его роте, остались живы всего 7 военнослужащих.

Интересно, что эта информация вызвала смех даже у его собратьев. Потери в 94%, похоже, не удивляют и самых вражеских военных.