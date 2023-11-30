Як пишуть у ранковому зведенні за 30 листопада в Інституті вивчення війни, частина загарбників відмовляється штурмувати позиції ЗСУ через брак зброї. Власне, йдеться про 810 морську піхотну бригаду Росії у складі сил "Дніпро", яка дислокується поблизу Кринок.

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"Друга армія світу" лише деградує

Аналітики констатують, що угруповання сил "Дніпро" формується з елементів різних військових округів та здебільшого і так здеградованих підрозділів. А за останній час ситуація лише погіршилась.

Водночас поки що незрозуміло, чи виклики командування й управління, з якими стикаються російські сили в Херсоні, спричинять помітні наслідки на полі бою,

– наголошують експерти.

Наприкінці жовтня Кремль призначив командувача ВДВ генерал-полковника Михайла Теплінського командувачем угруповання військ "Дніпро". Вочевидь, однією з головних його цілей є забезпечення кращої координації в підрозділах.

Однак російське військове командування навряд чи зможе розв'язувати проблеми з управлінням сил "Дніпро" у короткостроковій перспективі, а продовження українських наземних операцій на лівобережжі, швидше за все, лише ускладнить ці зусилля,

– пишуть в ISW.

Отже, у складі російських військових сил "Дніпро" підрозділи:

Чорноморського флоту;

Каспійської флотилії;

Південного військового округу;

Центрального військового округу;

Північного флоту;

Військово-десантних військ.

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Сили оборони України не дрімають

Додамо, що керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначав: Сили оборони мають декілька амбітних цілей щодо лівого берега Херсонської області. Серед них – вихід на адмінкордон з Кримом.

Разом з тим наразі ЗСУ, за його словами, мають за мету – рух далі на Раденськ, що в Олешківській міській громаді, та східніше. Це необхідно для витіснення ворога, розширення плацдарму та унеможливлення для окупантів користування логістичними маршрутами.

Окрім того, у Генштабі 30 листопада інформували, що наші захисники утримують позиції на лівому березі Дніпра, продовжують вести контрбатарейний вогонь, завдаючи ударів по тилу російських загарбників.