Зараз Сили оборони роблять усе можливе для того, щоб ворогу було дедалі складніше утримувати позиції. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що особливо посилилась робота засобів ППО.

Дивіться також Росіяни тиснуть під Бахмутом та Авдіївкою: як за тиждень змінилась лінія фронту

Які цілі у Сил оборони

Сили оборони України на Херсонському напрямку, а саме на лівобережжі Дніпра, утримують зайняті позиції. Дуже важливим для нас є взяття дороги на Мелітополь та Крим, що зрештою веде до іншої, масштабної цілі.

Найбільша ціль, яку бажано було б досягти у найближчій перспективі, це вийти до адмінмеж окупованого Криму. Це надзвичайно амбітна ціль, яка за певних умов не є аж такою недосяжною. Я не песимістичний і вважаю, що говорити про це можна та потрібно,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Однак якщо все ж говорити про менш амбітні цілі, то це рух далі на Раденськ, що в Олешківській міській громаді, та східніше. Це необхідно для досягнення кількох завдань:

витіснити ворога;

розширити український плацдарм та убезпечити його;

перекрити логістичне забезпечення для ворога та навіть повністю відрізати його повністю.

До того ж треба розрізати російське угруповання, яке є на Лівобережжі.

Олександр Мусієнко про завдання ЗСУ на лівому березі Херсонщини: дивіться відео

Що чекатиме окупантів надалі

Якщо Силам оборони вдасться досягнути запланованих цілей, то головною проблемою для окупантів стане логістика. Точніше, її нестача або й повна відсутність.

Ця частина Лівобережжя критично залежна від постачань усього – зброї, боєприпасів, пального – з Криму. Перерізання логістичного шляху сполучення, безперечно, створить достатньо серйозні проблеми. Можливо, на 100% не відріже окупантів, але проблеми гарантовані,

– підкреслив Мусієнко.

У цьому випадку росіянам доведеться організовувати забезпечення з інших місць. Фактично це лише рух через Мелітополь, який відбувається через Бердянськ та Маріуполь. Однак він повною мірою не замінить тимчасово окупований Крим з боку темпів та обсягів постачання.

"Для окупантів буде вибір, як їм діяти далі. Чи продовжувати утримувати свої сили на в районі Токмака, чи їм все ж відходити і починати протидіяти розширення нашого плацдарму. Якщо вони відійдуть та відкриють можливості для нашого угруповання біля Токмака, то наші сили просуватимуться там", – зауважив Мусієнко.

Для Сил оборони така ситуація виглядає доволі перспективною. Однак багато чого залежить від того, як швидко вдасться їм підтягувати вогневе забезпечення, сили й засоби для того, аби протидіяти ворогові.

Кількість живої сили не рятує ворога

Зараз роблять усе можливе, аби виконати заплановане. Зокрема посилилась і робота ППО, через що скиглять окупанти, адже у них виникають побоювання щодо використання авіації на близькій відстані.

Це дуже хороший знак, бо важливим елементом захисту наших військ є засоби ППО. Без них просуватись важко, тому що ворог використовує свої авіабомби, уже півторатонні,

– підкреслив Мусієнко

Вороже угруповання військ на Лівобережжі Херсонщини може становити близько 60 тисяч осіб. Українські сили спочатку діяли в межах кількох батальйонів – це кілька сотень людей. Але попри таку різницю, Сили оборони утримують плацдарм, а російські загарбники перекидають нові й нові сили на підтримку. Хоч все ще не можуть витіснити українських військових.

Тому саме керованими авіабомбами намагаються хоч якось змінити ситуацію на свою користь.

Успіхи ЗСУ на лівому березі: останні новини