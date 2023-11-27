Зараз Сили оборони роблять усе можливе для того, щоб ворогу було дедалі складніше утримувати позиції. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що особливо посилилась робота засобів ППО.
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Які цілі у Сил оборони
Сили оборони України на Херсонському напрямку, а саме на лівобережжі Дніпра, утримують зайняті позиції. Дуже важливим для нас є взяття дороги на Мелітополь та Крим, що зрештою веде до іншої, масштабної цілі.
Найбільша ціль, яку бажано було б досягти у найближчій перспективі, це вийти до адмінмеж окупованого Криму. Це надзвичайно амбітна ціль, яка за певних умов не є аж такою недосяжною. Я не песимістичний і вважаю, що говорити про це можна та потрібно,
– наголосив Олександр Мусієнко.
Однак якщо все ж говорити про менш амбітні цілі, то це рух далі на Раденськ, що в Олешківській міській громаді, та східніше. Це необхідно для досягнення кількох завдань:
- витіснити ворога;
- розширити український плацдарм та убезпечити його;
- перекрити логістичне забезпечення для ворога та навіть повністю відрізати його повністю.
До того ж треба розрізати російське угруповання, яке є на Лівобережжі.
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Що чекатиме окупантів надалі
Якщо Силам оборони вдасться досягнути запланованих цілей, то головною проблемою для окупантів стане логістика. Точніше, її нестача або й повна відсутність.
Ця частина Лівобережжя критично залежна від постачань усього – зброї, боєприпасів, пального – з Криму. Перерізання логістичного шляху сполучення, безперечно, створить достатньо серйозні проблеми. Можливо, на 100% не відріже окупантів, але проблеми гарантовані,
– підкреслив Мусієнко.
У цьому випадку росіянам доведеться організовувати забезпечення з інших місць. Фактично це лише рух через Мелітополь, який відбувається через Бердянськ та Маріуполь. Однак він повною мірою не замінить тимчасово окупований Крим з боку темпів та обсягів постачання.
"Для окупантів буде вибір, як їм діяти далі. Чи продовжувати утримувати свої сили на в районі Токмака, чи їм все ж відходити і починати протидіяти розширення нашого плацдарму. Якщо вони відійдуть та відкриють можливості для нашого угруповання біля Токмака, то наші сили просуватимуться там", – зауважив Мусієнко.
Для Сил оборони така ситуація виглядає доволі перспективною. Однак багато чого залежить від того, як швидко вдасться їм підтягувати вогневе забезпечення, сили й засоби для того, аби протидіяти ворогові.
Кількість живої сили не рятує ворога
Зараз роблять усе можливе, аби виконати заплановане. Зокрема посилилась і робота ППО, через що скиглять окупанти, адже у них виникають побоювання щодо використання авіації на близькій відстані.
Це дуже хороший знак, бо важливим елементом захисту наших військ є засоби ППО. Без них просуватись важко, тому що ворог використовує свої авіабомби, уже півторатонні,
– підкреслив Мусієнко
Вороже угруповання військ на Лівобережжі Херсонщини може становити близько 60 тисяч осіб. Українські сили спочатку діяли в межах кількох батальйонів – це кілька сотень людей. Але попри таку різницю, Сили оборони утримують плацдарм, а російські загарбники перекидають нові й нові сили на підтримку. Хоч все ще не можуть витіснити українських військових.
Тому саме керованими авіабомбами намагаються хоч якось змінити ситуацію на свою користь.
Успіхи ЗСУ на лівому березі: останні новини
- Сили оборони вже завоювали деякі позиції. Щобільше, Сили оборони не просто закріплюються на здобутих позиціях, але й розширюють їх. Натомість ситуація в окупаційних військ не така радісна. Вони замовчують свої невдачі, бо, власне, не розуміють, що робити. Очевидно, що рух Сил оборони вони не здатні зупинити.
- Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зауважив, що створення плацдармів на лівому березі Дніпра є величезним успіхом Сил оборони. До слова, такий задум з'явився після звільнення Херсона.
- Крім того, українські військові наближаються до траси, яка з'єднує Мелітополь з Кримом. Якщо їм вдасться перерізати цю логістичну артерію ворога, а також сполучення з Маріуполя, то буде можливість замикання величезного угруповання Запорізького та Херсонського напрямків.