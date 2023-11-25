В ефірі 24 Каналу речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів про досягнення Збройних Сил Україна на лівобережжі річки Дніпро. Зазначимо, що напередодні Сили оборони уразили пункт управління підрозділів спеціального призначення російських окупаційних військ поблизу Олешківських пісків.

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Величезна повага і честь нашим морським піхотинцям

Події, які нині відбуваються на лівому березі Херсонщини, не виникли спонтанно. Це результат кропіткої та довготривалої роботи, яку виконували підрозділи Збройних Сил України.

Я думаю, що задум цієї воєнної операції з'явився після звільнення Херсона. Всі ми прекрасно розуміємо, що без відповідних дій на лівому березі Дніпра, про звільнення тимчасово окупованої частини України не може йти мова,

– зазначив Братчук.

Зараз на лівому березі Херсонської області українські військові мають декілька плацдармів. Речник Української добровольчої армії "Південь" наголосив, що бої на лівобережжі – це нова сторінка в історії військового мистецтва сучасності.

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"Тут величезна повага і честь нашим морським піхотинцям, тому що я не пам'ятаю випадків після Другої світової війни, щоб таку водну перешкоду, якою є Дніпро, подолали під вогнем ворогам", – мовив Братчук.

Яка нині ситуації на лівому березі Херсонської області: дивіться відео

ЗСУ перерізати дорогу Олешки – Нова Каховка

Українські військові не просто вийшли на позиції, а зайняли та утримують плацдармами. Ба більше, наші захисники знищують особовий склад та бойову техніку ворога. Понад дві тисячі окупантів поранено, а кількість вбитих перевищила понад півтори тисячі. Крім цього, ліквідовано понад сотні одиниць ворожої техніки.

Звичайно, ситуація дуже важка. Необхідно максимально дотримуватися режиму інформаційної тиші,

– додав речник Української добровольчої армії "Південь".

За його словами, Силам оборони вдалося перерізати в певних місцях дорогу Олешки – Нова Каховка. Завдяки цьому зменшаться логістичні можливості росіян. Зараз ворог намагається зменшити сіру зону й площу плацдармів ЗСУ на лівому березі Херсонської області.

"Сьогодні ми говоримо про вогневе ураження тих чи інших локацій, де перебувають російські окупанти. Зокрема, про 810 окрему бригаду російської морської піхоти з пропискою у місті Севастополь, яка вже кілька разів отримувала величезного прочухана на різних ділянках фронту. Вони просять ротацію, а боєздатність підрозділів щодня зменшується", – зауважив Братчук.

ЗСУ на лівому березі Херсонщини