Президент подякував українським військовим за рух уперед на Херсонщині. Також Зеленський опублікував кадри з українськими бійцями на лівобережжі.

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Як українські захисники відвойовують Херсонщину

"Лівобережжя Херсонщини. Наші воїни. Дякую за вашу силу, за рух уперед! Слава кожному й кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість!", – написав Зеленський.

Зеленський показав українських бійців на лівобережжі Херсонщини / Фото взяті із соцмереж президента

ЗСУ захопили плацдарм на лівому березі Дніпра

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 14 листопада вперше підтвердив успіхи Сил оборони України на лівобережжі Херсонської області. Він повідомив, що українським військам вдалося захопили плацдарм на лівому березі Дніпра.

Заяві Єрмака передувала інформація аналітиків ISW, які повідомляли, що українські військові закріплюються на лівому березі. Зокрема, українські сили нібито просунулися до села Кринки.

Обговорення щодо ЗСУ на лівобережжі підживлювало рішення Путіна замінити командувача російських військ на Херсонщині Олега Макаревича. Путіну довелося призначити Михаїла Теплінського замість Макаревича на тлі рейдів українських бійців.

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