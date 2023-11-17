Президент поблагодарил украинских военных за движение вперед на Херсонщине. Также Зеленский опубликовал кадры с украинскими бойцами на левобережье.

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Как украинские защитники отвоевывают Херсонщину

"Левобережье Херсонщины. Наши воины. Спасибо за вашу силу, за движение вперед! Слава каждому и каждой, кто возвращает Украине свободу и справедливость!", – написал Зеленский.

Зеленский показал украинских бойцов на левобережье Херсонщины / Фото взяты из соцсетей президента

ВСУ захватили плацдарм на левом берегу Днепра

Глава Офиса Президента Андрей Ермак 14 ноября впервые подтвердил успехи Сил обороны Украины на левобережье Херсонской области. Он сообщил, что украинским войскам удалось захватить плацдарм на левом берегу Днепра.

Заявлению Ермака предшествовала информация аналитиков ISW, которые сообщали, что украинские военные закрепляются на левом берегу. В частности, украинские силы якобы продвинулись в село Крынки.

Обсуждение относительно ВСУ на левобережье подпитывало решение Путина заменить командующего российских войск на Херсонщине Олега Макаревича. Путину пришлось назначить Михаила Теплинского вместо Макаревича на фоне рейдов украинских бойцов.

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