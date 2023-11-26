Депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань розповів 24 Каналу про ситуацію на лівобережжі Дніпра. За його словами, Сили оборони не лише утримують позиції, а й розширюють їх.

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"Окупантам почали викручувати гайки, тому що ті позиції вже стали доволі укріпленими й розширеними. Паніка російських окупантів перейшла в інформаційну ізоляцію, тому що цю інформацію окупанти почали блокувати", – пояснив Хлань.

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Ворог не знайшов інакшого виходу із ситуації, крім як замовчувати її. Така поведінка свідчить про неспроможність росіян щось зробити і припинити розширення плацдарму.

Зверніть увагу! Генштаб ЗСУ 17 листопада підтвердив успіх українських військових на лівобережжі Херсонщини. Головна мета рейдових дій полягає у витісненні ворога якомога далі від правого берега, щоб убезпечити населення від його артилерії.

Евакуація ворога також засекречена

"З'являлась інформація щодо евакуації біля Олешків, але окупанти знову заблокували цю інформацію", – зазначив Хлань.

Натепер ворог цілком таємно вивозить окупаційну адміністрацію і переводить колаборантів.

До слова, плацдарми розташовані біля населених пунктів, де фактично не залишилось людей.

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