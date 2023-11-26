Депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань рассказал 24 Каналу о ситуации на левобережье Днепра. По его словам, Силы обороны не только удерживают позиции, но и расширяют их.

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"Оккупантам начали выкручивать гайки, потому что эти позиции уже стали достаточно укрепленными и расширенными. Паника российских оккупантов перешла в информационную изоляцию, потому что эту информацию оккупанты начали блокировать", – пояснил Хлань.

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Враг не нашел иного выхода из ситуации, кроме как умалчивать ее. Такое поведение свидетельствует о несостоятельности россиян что-либо сделать и прекратить расширение плацдарма.

Обратите внимание! Генштаб ВСУ 17 ноября подтвердил успех украинских военных на левобережье Херсонщины. Главной целью рейдовых действий является вытеснение врага как можно дальше от правого берега, чтобы обезопасить население от его артиллерии.

Эвакуация врага также засекречена

"Появлялась информация об эвакуации возле Алешек, но оккупанты снова заблокировали эту информацию", – отметил Хлань.

Теперь враг совершенно тайно вывозит оккупационную администрацию и переводит коллаборантов.

К слову, плацдармы расположены возле населенных пунктов, где фактически не осталось людей.

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