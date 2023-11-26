Депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань рассказал 24 Каналу о ситуации на левобережье Днепра. По его словам, Силы обороны не только удерживают позиции, но и расширяют их.
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"Оккупантам начали выкручивать гайки, потому что эти позиции уже стали достаточно укрепленными и расширенными. Паника российских оккупантов перешла в информационную изоляцию, потому что эту информацию оккупанты начали блокировать", – пояснил Хлань.
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Враг не нашел иного выхода из ситуации, кроме как умалчивать ее. Такое поведение свидетельствует о несостоятельности россиян что-либо сделать и прекратить расширение плацдарма.
Эвакуация врага также засекречена
"Появлялась информация об эвакуации возле Алешек, но оккупанты снова заблокировали эту информацию", – отметил Хлань.
Теперь враг совершенно тайно вывозит оккупационную администрацию и переводит коллаборантов.
К слову, плацдармы расположены возле населенных пунктов, где фактически не осталось людей.
Ситуация на Херсонщине: последние новости
- Украинским военным удалось частично перерезать дорогу от Алешек до Новой Каховки. Это значительная логистическая артерия российских оккупантов, поэтому у них могут возникнуть проблемы с обеспечением.
- Кроме того, украинские защитники поразили вражеский пункт управления возле Алешковских песков. Силы обороны применили управляемые авиационные бомбы.
- Ранее в украинской разведке прокомментировали панические настроения россиян из-за ситуации на левобережье Херсонщины. Враг пытается перегруппировать силы и перебросить дополнительные подразделения.