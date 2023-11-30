Как пишут в утренней сводке за 30 ноября в Институте изучения войны, часть захватчиков отказывается штурмовать позиции ВСУ из-за нехватки оружия. Собственно, речь идет о 810 морской пехотной бригаде России в составе сил "Днепр", которая дислоцируется вблизи Крынок.

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"Вторая армия мира" только деградирует

Аналитики констатируют, что группировка сил "Днепр" формируется из элементов разных военных округов и в основном и так деградированных подразделений. А за последнее время ситуация только усугубилась.

В то же время пока неясно, вызовы ли командования и управления, с которыми сталкиваются российские силы в Херсоне, повлекут заметные последствия на поле боя,

– подчеркивают эксперты.

В конце октября Кремль назначил командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского командующим группировкой войск "Днепр". Очевидно, что одной из главных его целей является обеспечение лучшей координации в подразделениях.

Однако российское военное командование вряд ли сможет решать проблемы с управлением сил "Днепр" в краткосрочной перспективе, а продолжение украинских наземных операций на левобережье, скорее всего, лишь усложнит эти усилия.

– пишут в ISW.

Итак, в составе российских военных сил "Днепр" подразделения:

Черноморского флота;

Каспийской флотилии;

Южного военного округа;

Центрального военного округа;

Северного флота;

Военно-десантных войск.

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Силы обороны Украины не дремлют

Добавим, что руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отмечал: Силы обороны имеют несколько амбициозных целей по отношению к левому берегу Херсонской области. Среди них – выход на админграницу с Крымом.

Вместе с тем, сейчас ВСУ, по его словам, имеют за цель – движение дальше на Раденск, что в Олешковской городской общине, и восточнее. Это необходимо для вытеснения врага, расширения плацдарма и предотвращения пользования оккупантами логистическими маршрутами.

Кроме того, в Генштабе 30 ноября информировали, что наши защитники удерживают позиции на левом берегу Днепра, продолжают вести контрбатарейный огонь, нанося удары по тылу российских захватчиков.