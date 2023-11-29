Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що логістичні ланцюжки окупантів на лівобережжі Херсонщини досить довгі.

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Якщо рахувати з Ростова-на-Дону, то це – 700 кілометрів. Якщо з Тамані – 300 – 400 кілометрів.

Лівий берег Херсонщини зараз найбільш незручна позиція для росіян. Для оборони. Адже дальність постачання будь-якої військової амуніції чи спорядження довга. Хоча вони використовують один з морських шляхів до Скадовська. Там зробили великий військовий хаб,

– сказав Світан.

Зі Скадовська йде дорога в бік Олешок та уздовж Дніпра до Нової Каховки. Україна має можливість обстрілювати цей шлях.

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Зараз росіяни перекинули кілька бригад резерву з Токмака на лівобережжя Херсонщини. Поки що інших вільних резервів окупанти не мають. Зараз окупанти намагаються протидіяти наявними силами. Однак там можуть завести через 1,5 – 2 тижні деякі підрозділи з території Росії.

Зверніть увагу! У листопаді Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові перебувають на лівобережжі Херсонщини. Він подякував їм за рух вперед.

Ситуація на Херсонщині: коротко