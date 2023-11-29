Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. За його словами, окупанти атакували місто близько о 14:00, передає 24 Канал.
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Ворог вкотре вдарив по Херсону
Після 14.00 армія Росії з тимчасово окупованого лівобережжя вдарила по Херсону. Вибухи лунали у різних частинах міста. Є інформація про пошкоджені будинки. Після обстрілу у деяких районах виникли перебої з електрикою,
– повідомив Мрочко.