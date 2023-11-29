Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. По его словам, оккупанты атаковали город около 14:00, передает 24 Канал.

Смотрите также Циничный обстрел Херсона: оккупанты попали прямо в спальню пожилой пары, есть жертва

Враг в очередной раз ударил по Херсону

Как сообщили в Херсонской ГВА, взрывы прогремели в разных частях города. После обстрела возникли перебои с электроэнергией.

После 14:00 армия России из временно оккупированного левобережья ударила по Херсону. Взрывы раздавались в разных частях города. Есть информация о поврежденных домах. После обстрела в некоторых районах возникли перебои с электричеством,

– сообщил Мрочко.

Пока информация о пострадавших в результате обстрела не поступала. Последствия циничного удара россиян уточняются.

Как сообщают местные жители, в городе прогремели по меньшей мере 2 взрыва. Около 15:00 в городе в очередной раз начались взрывы.

Россияне каждый день терроризируют Херсонщину