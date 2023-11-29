Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. По его словам, оккупанты атаковали город около 14:00, передает 24 Канал.
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Враг в очередной раз ударил по Херсону
Как сообщили в Херсонской ГВА, взрывы прогремели в разных частях города. После обстрела возникли перебои с электроэнергией.
После 14:00 армия России из временно оккупированного левобережья ударила по Херсону. Взрывы раздавались в разных частях города. Есть информация о поврежденных домах. После обстрела в некоторых районах возникли перебои с электричеством,
– сообщил Мрочко.
Пока информация о пострадавших в результате обстрела не поступала. Последствия циничного удара россиян уточняются.
Как сообщают местные жители, в городе прогремели по меньшей мере 2 взрыва. Около 15:00 в городе в очередной раз начались взрывы.
Россияне каждый день терроризируют Херсонщину
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в течение суток российские военные совершили 128 обстрелов, выпустив 778 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Лишь по городу Херсон враг выпустил 21 снаряд.
- Из-за вражеских обстрелов пострадали 4 человека. Кроме того, в Бериславском районе россияне атаковали жилые кварталы и админздание.
- В ночь на 28 ноября российская армия нанесла удар по Днепровскому району города. В результате обстрела 71-летний херсонец получил ранения. Пока его состояние оценивают как средней тяжести. Также под огнем было и одно из образовательных учреждений – там повреждены окна и помещения спортивного зала.
- Накануне, 27 ноября, враг также не прекращал обстрелов. Под огонь российских оккупантов попали жилые дома, административное здание, а также медицинское учреждение. В результате обстрела ранения получила 84-летняя женщина, она получила помощь на месте и отказалась от госпитализации.