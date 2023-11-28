Как отмечает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, произошел обстрел в ночь на 28 ноября. Вражеский снаряд попал прямо в спальню херсонцев, где они как раз спали.

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Атака на пожилых супругов в Херсоне

Нанесла удар русская армия по Днепровскому району Херсона той ночью с левого берега. Пожилого мужчину в 1952 году медики госпитализировали со взрывной травмой, однако спасти пострадавшую жизнь им не удалось.

В больнице скончался 71-летний херсонец, попавший под вражеский обстрел этой ночью. Его сердце остановилось около 07:45. Врачи изо всех сил пытались спасти жизнь потерпевшего, но ранения оказались слишком тяжелыми,

– написал глава региона.

В то же время Прокудин утром 28 ноября констатировал, что за минувшие сутки оккупанты совершили 48 обстрелов по региону, выпустив 206 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, С-60, дронов и авиации.

В частности, только городу Херсону враг выпустил 15 снарядов, попав в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода и учебное заведение.

Последствия очередного удара России по Херсону: смотрите видео

Обратите внимание! Среди прочего, на видео видны разрушения в образовательном заведении, которые вызвали вражеские обстрелы. В здании были повреждены окна и помещения спортивного зала.

Предварительный обстрел региона