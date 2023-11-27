Как отмечают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, огонь по городу враг открыл ночью 27 ноября, однако возгорание удалось оперативно ликвидировать. Кроме того, под ударом была область – пострадала пожилая женщина.
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Обстрел Херсона и области: горел магазин
Собственно, всего за 20 минут спасателям удалось обуздать пламя и не допустить его распространения. Находится магазин, в который попал российский снаряд, в жилом квартале Херсона.
Ночью жители города очнулись от мощных взрывов. В одном из жилых кварталов снаряд попал в помещение магазина, возник пожар. Спасателям удалось ликвидировать возгорание в течение 20 минут,
– говорится в сообщении ГСЧС.
В то же время глава Херсонской ОВА Александр Прокудин информировал, что за минувшие сутки захватчики совершили 56 обстрелов, выпустив 236 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, дронов и авиации.
В частности, только по городу Херсону русская армия выпустила 16 снарядов, попав в жилые кварталы населенных пунктов области; админздание, медицинское учреждение и магазин, пожар в котором тушили пожарные.
Последствия ударов по Херсонщине: смотрите видео главы ОВА
Российский террор не прекращается: последнее
- Депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань отмечал, что интенсивность артиллерийских ударов по Херсону уменьшилась в несколько раз из-за погоды. Однако враг чаще выпускает управляемые авиационные бомбы по городу и области.
- В частности, Россия била по Херсону утром 26 ноября. Местные жители слышали мощный взрыв уже после отбоя воздушной тревоги, о чем информировали находящиеся в регионе журналисты. В общем, тревога того утра длилась чуть менее часа.