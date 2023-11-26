О взрывах сообщили корреспонденты Суспильного. Вероятно, Россия цинично атаковала ориентировочно в 8:36 26 ноября, пишет 24 Канал.

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Что известно о взрыве в Херсоне

В Херсоне слышен мощный взрыв,

– заявили журналисты.

Кстати, взрыв прогремел после объявления отбоя воздушной тревоги. Ведь "красной" область стала ориентировочно в 7:46, отбой раздался в 8:35 26 ноября. Уже через минуту услышали взрыв.

Стоит отметить, что Россия за прошедшие сутки снова обстреливала Херсонскую область. В частности, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что с 6 утра 25 ноября до 6:00 26 ноября оккупанты выпустили по региону 332 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников, АГС и авиации, два из них – ракетные. В общей сложности было 58 обстрелов региона.

Только в Херсоне враги выпустили 30 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет,

– заверил чиновник.

Россия на Херсонщине убивает мирных людей

Александр Прокудин рассказал, что в течение 24 – 25 ноября Россия выпустила по региону 520 снарядов, по Херсону – 18. Враг совершил 100 обстрелов, атаковав из минометов, артиллерии, "Градов", танков, дронов и авиации. Россия попала в:

жилищные кварталы населенных пунктов области;

библиотеки в Херсоне и Бериславском районе.

Тогда Кремль убил одного человека, еще трое – получили ранения. Перед этим враги ранили 11 человек, еще трое погибли от рук оккупантов.