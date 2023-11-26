Про вибухи повідомили кореспонденти Суспільного. Ймовірно, Росія цинічно атакувала орієнтовно о 8:36 26 листопада, пише 24 Канал.

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Що відомо про вибух в Херсоні

У Херсоні чутно потужний вибух,

– заявили журналісти.

До речі, вибух пролунав після оголошення відбою повітряної тривоги. Адже "червоною" область стала орієнтовно о 7:46, відбій пролунав о 8:35 26 листопада. Вже через хвилину – почули вибух.

Варто зауважити, що Росія протягом минулої доби знову обстрілювала Херсонську область. Зокрема, глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що з 6 ранку 25 листопада до 6:00 26 листопада окупанти випустили по регіону 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників, АГС та авіації, два з них – ракетних. Загалом було 58 обстрілів регіону.

Тільки по Херсону вороги випустили 30 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає,

– запевнив посадовець.

Росія на Херсонщині вбиває мирних людей

Олександр Прокудін розповів що протягом 24 – 25 листопада Росія випустила по регіону 520 снарядів, по Херсону – 18. Ворог здійснив 100 обстрілів, атакувавши з мінометів, артилерії, "Градів", танків, дронів та авіації. Росія поцілила у:

житлові квартали населених пунктів області;

бібліотеки у Херсоні та у Бериславському районі.

Тоді Кремль вбив одну людину, ще троє – зазнали поранень. Перед цим вороги поранили 11 людей, ще троє – загинули від рук окупантів.