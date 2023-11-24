Война России против Украины продолжается и ежедневно уносит жизни и военных, и гражданских. От постоянных обстрелов особенно страдают Юг и Восток Украины – эти регионы россиянам проще достать.

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Подробно об обстрелах от Прокудина

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 11 – получили ранения, из них 2 ребенка,

– написал он.

В течение суток с 6 утра 23 ноября по 6 утра 24 ноября оккупанты выпустили 638 снарядов из разнообразного оружия.

Враг бил из:

минометов;

артиллерии;

"Градов";

танков;

автоматических станковых гранатометов (АГС);

БПЛА;

авиации.

По Херсону оккупанты выпустили 91 снаряд.

Россия утюжит Херсон и область