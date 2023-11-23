Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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"Русская армия убила пожилого жителя Берислава", – говорится в сообщении.

По данным ОВА, оккупанты из беспилотника атаковали велосипедиста, двигавшегося по улице. К сожалению, 70-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью и погиб на месте.



70-летний мужчина скончался на месте / Фото ОВА Россияне атаковали велосипедиста, когда тот просто двигался по улице / Фото ОВА

Впоследствии стало известно, что из-за обстрела Херсона пострадали двое детей.

В больницу доставили 15-летнего мальчика и его 11-летнюю сестренку. У старшего – травмированы голова, нога и спина, а у младшей диагностировали ранение лица и острую реакцию на стресс,

– написал Прокудин.

Детям оказывают медицинскую помощь.

Россия продолжает террор населения Херсона