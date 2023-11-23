Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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"Російська армія вбила літнього жителя Берислава", – ідеться у повідомленні.

За даними ОВА, окупанти з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею. На жаль, 70-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям і загинув на місці.



70-річний чоловік помер на місці / Фото ОВА Росіяни атакували велосипедиста, коли той просто рухався вулицею / Фото ОВА

Росія продовжує терор населення Херсона