Малеча зазнала важких ушкоджень. Про стан постраждалої дівчинки в ефірі телемарафону розповів голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, передає 24 Канал.
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Дитину доправили до столиці
За словами Прокудіна, дитина досі перебуває у важкому стані. Сьогодні цілий день її евакуювали у спецтранспорті до столичної лікарні.
Дитина перебуває у важкому стані. У неї вибухова травма голови. Вибухове поранення шиї та грудної клітини. Загальна контузія легень. Закрита черепно-мозкова травма.
Наші лікарі зробили все можливе, щоб зберегти її життя. Подальше лікування та реабілітацію дівчинка буде проходити в Києві,
– розповів глава ОДА.
Нагадаємо, 19 листопада окупанти масовано обстріляли Херсон з важкої артилерії. Пізніше місцева влада повідомила, що поранень зазнали 5 людей, серед них – 3-річна дитина. Вона саме гралася на дворі зі своєю 55-річною бабусею, коли ворог накрив місто вогнем. Бабусю дівчинки також госпіталізували.
Ще ушкоджень зазнали 59-річний чоловік та двоє жінок 47 і 69 років.
Окупанти обстріляли автостоянку у Херсоні
20 листопада загарбники знову здійснили злочин проти цивільного населення Херсона, вранці обстрілявши автостоянку приватного транспортного підприємства. Унаслідок ворожої атаки загинули двоє водіїв.
Поранень зазнали дві жінки. Одна з них на момент удару перебувала у квартирі. Її госпіталізували з контузією та травмою спини. Пошкоджено автомобілі, а також житловий будинок.