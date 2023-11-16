Тоді кадри порятунку поліцейськими 2-місячної Мирослави сколихнули мережу. Дівчинці та її матері вдалося вижити, а ось дідусь згорів в ураженій автівці.
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Прикрив собою
Того дня 2-місячна Мирослава, її 36-річна мама Ольга та 64-річний дідусь Микола поверталися з медогляду, куди возили дитину. Саме в цей час росіяни почали лупити по місту з важкої артилерії. Один зі снарядів влучив прямо в автомобіль. Родичка сім'ї розповіла, що дідусь Микола врятував родину, прикривши її собою. Він був за кермом і побачив, як летить снаряд, вивернув машину і взяв увесь удар на себе. Невістка з онукою сиділи позаду. Жінці, попри важкі поранення, вдалося витягти з палаючого легковика дитину. Чоловік загинув – згорів у машині.
Немовля зазнало поранення, а матері відірвало частину ноги
Жінку та дитину госпіталізували у важкому стані. Матір зазнала поранення обох ніг та руки. Частину ноги довелося ампутувати. У Мирослави стався забій легень, селезінки й печінки. Наразі дівчинка перебуває під наглядом лікарів.
Атака Херсона 13 листопада: що відомо
- Вдень окупанти масовано обстрілювали центр Херсона з артилерії. Під ворожий вогонь потрапила й місцева лікарня. Унаслідок обстрілу також знищено "швидку" та три автомобілі. Крім того, пошкоджені приватні та багатоповерхові житлові будинки, газопровідна мережа.
- Жертвами атаки стали двоє людей: 45-чоловік та 62-річна жінка. Обоє у момент обстрілу перебували на вулиці. Ще 15 людей зазнали поранення.
- 44-річна жінка та 47-річний чоловік отримали легкі травми. У 57-річної жінки – гостра реакція на стрес та опік спини.
- Внаслідок удару по лікарні постраждали двоє медпрацівниць, 24 та 41 рік, а також 81-річний пацієнт медзакладу.