Тоді кадри порятунку поліцейськими 2-місячної Мирослави сколихнули мережу. Дівчинці та її матері вдалося вижити, а ось дідусь згорів в ураженій автівці.

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Прикрив собою

Того дня 2-місячна Мирослава, її 36-річна мама Ольга та 64-річний дідусь Микола поверталися з медогляду, куди возили дитину. Саме в цей час росіяни почали лупити по місту з важкої артилерії. Один зі снарядів влучив прямо в автомобіль. Родичка сім'ї розповіла, що дідусь Микола врятував родину, прикривши її собою. Він був за кермом і побачив, як летить снаряд, вивернув машину і взяв увесь удар на себе. Невістка з онукою сиділи позаду. Жінці, попри важкі поранення, вдалося витягти з палаючого легковика дитину. Чоловік загинув – згорів у машині.

Немовля зазнало поранення, а матері відірвало частину ноги

Жінку та дитину госпіталізували у важкому стані. Матір зазнала поранення обох ніг та руки. Частину ноги довелося ампутувати. У Мирослави стався забій легень, селезінки й печінки. Наразі дівчинка перебуває під наглядом лікарів.

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