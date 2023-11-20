Малышка получила тяжелые повреждения. О состоянии пострадавшей девочки в эфире телемарафона рассказал глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает 24 Канал.

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Ребенка доставили в столицу

По словам Прокудина, ребенок до сих пор находится в тяжелом состоянии. Сегодня целый день его эвакуировали в спецтранспорте в столичную больницу.

Ребенок находится в тяжелом состоянии. У нее взрывная травма головы. Взрывное ранение шеи и грудной клетки. Общая контузия лёгких. Закрытая черепно-мозговая травма.

Наши врачи сделали все возможное, чтобы сохранить ее жизнь. Дальнейшее лечение и реабилитацию девочка будет проходить в Киеве,

– рассказал глава ОГА.

Напомним, 19 ноября оккупанты массированно обстреляли Херсон из тяжелой артиллерии. Позже местные власти сообщили, что ранения получили 5 человек, среди них – 3-летний ребенок. Девочка как раз играла во дворе со своей 55-летней бабушкой, когда враг накрыл город огнем. Бабушку ребенка также госпитализировали.

Еще повреждения получили 59-летний мужчина и две женщины 47 и 69 лет.

Оккупанты обстреляли автостоянку в Херсоне

20 ноября захватчики снова совершили преступление против гражданского населения Херсона, утром обстреляв автостоянку частного транспортного предприятия. В результате вражеской атаки погибли два водителя.

Ранения получили две женщины. Одна из них на момент удара была в квартире. Ее госпитализировали с контузией и травмой спины. Повреждены автомобили, а также жилой дом.