Оружие довольно примитивное, поэтому очень быстро производится. КАБы стали большой проблемой на сегодняшний день. Депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань рассказал 24 Каналу, где россияне больше используют планировочные авиабомбы.
Интересно Неудобное направление для россиян, – Свитан о проблемах врага на левом берегу Херсона
Россияне просто стирают населенные пункты Херсона
КАБы можно с легкостью установить и использовать в большом количестве, поэтому россияне так активно ими атакуют. Ранее оккупанты по правому берегу Херсонщины применяли 1 – 2 авиабомба в сутки, сейчас же – около 50 – 70 КАБов ежедневно.
В ноябре российская армия применила рекордное количество КАБов в сутки – более 103 управляемых авиабомб.
КАБ
Управляемые авиационные бомбы могут достигать в весе как 500 кг, так и 1500 кг. Оружие оснащено аэродинамическими поверхностями и системами наведения, что повышает меткость попадания в цель.
Сейчас известно об использовании следующего оружия на территории Украины: УПАБ-500В; УПАБ-1500В; Гром-Э2; Дрель; ФАБ-500; ФАБ-1500.
Больше всего от ударов страдают населенные пункты, которые расположены непосредственно на побережье Днепра, в частности Бериславского района: Берислав, Казацкое, Веселое.
Особенно Веселое и Казацкое – это населенные пункты вблизи Каховской ГЭС, именно их оккупанты почти стирают, засыпая управляемыми авиабомбами. Также Берислав значительно страдает от применения КАБов и артиллерии,
– подчеркнул Сергей Хлань.
Хлань о применении захватчиками КАБов по правому берегу Херсонщины: смотрите видео
Противник пытается уничтожить и постоянно бьет по медицинскому учреждению – Бериславской районной больницы. Сам город также подвергается тотальным обстрелам врага.
Актуальная ситуация в Херсонской области
- 21 ноября ВСУ поразили пункт управления российских оккупантов вблизи Олешковских песков на Херсонщине. Для атаки украинские воины применили управляемые авиационные бомбы.
- Бои вокруг Крынок Херсонской области в нижнем течении Днепра крайне неприятны для россиян. Британская разведка констатировала, что наземные бои характеризуются запутанными столкновениями пехоты и артиллерийскими перестрелками в лесной местности.
- Силы обороны сдвинули захватчиков на 3-8 км от Днепра на левом берегу Херсона. Несмотря на ежедневное уничтожение 4 – 10 артиллерийских систем, россияне не перестают обстреливать артиллерией правобережья Херсонской области.