Оружие довольно примитивное, поэтому очень быстро производится. КАБы стали большой проблемой на сегодняшний день. Депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань рассказал 24 Каналу, где россияне больше используют планировочные авиабомбы.

Интересно Неудобное направление для россиян, – Свитан о проблемах врага на левом берегу Херсона

Россияне просто стирают населенные пункты Херсона

КАБы можно с легкостью установить и использовать в большом количестве, поэтому россияне так активно ими атакуют. Ранее оккупанты по правому берегу Херсонщины применяли 1 – 2 авиабомба в сутки, сейчас же – около 50 – 70 КАБов ежедневно.

В ноябре российская армия применила рекордное количество КАБов в сутки – более 103 управляемых авиабомб.

КАБ Управляемые авиационные бомбы могут достигать в весе как 500 кг, так и 1500 кг. Оружие оснащено аэродинамическими поверхностями и системами наведения, что повышает меткость попадания в цель. Сейчас известно об использовании следующего оружия на территории Украины: УПАБ-500В; УПАБ-1500В; Гром-Э2; Дрель; ФАБ-500; ФАБ-1500.

Больше всего от ударов страдают населенные пункты, которые расположены непосредственно на побережье Днепра, в частности Бериславского района: Берислав, Казацкое, Веселое.

Особенно Веселое и Казацкое – это населенные пункты вблизи Каховской ГЭС, именно их оккупанты почти стирают, засыпая управляемыми авиабомбами. Также Берислав значительно страдает от применения КАБов и артиллерии,

– подчеркнул Сергей Хлань.

Хлань о применении захватчиками КАБов по правому берегу Херсонщины: смотрите видео

Противник пытается уничтожить и постоянно бьет по медицинскому учреждению – Бериславской районной больницы. Сам город также подвергается тотальным обстрелам врага.

Обратите внимание! 6 июня 2023 года российские военные разрушили Каховскую гидроэлектростанцию: россияне взорвали машинный зал, из-за чего станция за считанные часы ушла под воду. Из-за подрыва россиянами плотины погиб 31 человек.

Актуальная ситуация в Херсонской области