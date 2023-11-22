Российское командование бьет тревогу, поскольку нужно принять серьезное решение – покинуть плацдарм или перебросить военных из Авдеевки и других направлений. Такой информацией с 24 Каналом поделился военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что Херсонское направление неудобное для оккупантов.

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Силы обороны могут усугубить положение врага

Свитан объяснил, что россиянам нужно проделать немалый путь, чтобы доставить технику и личный состав для подкрепления на левый берег Херсонской области:

600 – 700 километров, если выехать из Ростова и двигаться через Мариуполь – Бердянск – Мелитополь – Олешки или Новую Каховку; 300 – 400 километров, если выехать из Тамани и ехать через Керченский мост – Джанкой – Мелитополь или Армянск – Олешки или Новую Каховку.

Маршруты довольно длинные и уже стали опасными. Усугубить проблемы российских войск на левом берегу можно, уничтожив Керченский мост. Тогда у россиян останется только один путь – перебрасывание вооружения из Ростова. Здесь врагу будет сложно наладить логистические цепочки для стабильного снабжения обороняющихся или наступающих на Херсонском направлении войск.

Это неудобное направление для россиян. А для нас получается наиболее вероятное для выполнения боевых действий. "Плечи" поставки короткие на левый и правый берег. Форсирование будет происходить исходя из количества сил, резервов и средств для выполнения таких задач,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Россиянам нужно принять важное решение

Как пояснил Свитан, украинские военные пока создали тактический плацдарм на левобережье без определенных фортификационных сооружений, которые можно покинуть и проводить рейд. А вот оперативный плацдарм невыгоден наступающей стороне. Сначала нужно понять дальнейшее стратегическое направление – Скадовск на берегу Черного моря или Армянск и соответственно вход в Крым.

Только после этого принимать решение для выполнения серьезных мер на левом берегу,

– подчеркнул военный эксперт.

Сейчас же украинские воины выполняют следующие задачи на левобережье:

отодвигают линию боевого столкновения с россиянами и пытаются обезопасить херсонцев от вражеской работы артиллерии по Херсону и окрестностям;

пытаются переманить российских военных с Востока – Марьинки, Авдеевки, Бахмута, Купянска и города Сватово Луганской области.

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Россиянам сейчас не выгодно перебрасывать войско с Востока на левый берег. В то же время оставить плацдармы, которые Силы обороны расширяют на левобережье, тоже не могут.

Сейчас будут суетиться, какое решение принять. Это вызывает нервозность в российских штабах, что нам только на руку,

– подытожил Роман Свитан.

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