Зброя доволі примітивна, тому дуже швидко виготовляється. КАБи стали великою проблемою на сьогодні. Депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань розповів 24 Каналу, де росіяни найбільше використовують планувальні авіабомби.

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Росіяни просто стирають населені пункти Херсонщини

КАБи можна з легкістю встановити та використовувати у великій кількості, тому росіяни так активно ними атакують. Раніше окупанти по правому берегу Херсонщини застосовували 1 – 2 авіабомби на добу, зараз же – близько 50 – 70 КАБів щодня.

У листопаді російська армія застосувала рекордну кількість КАБів на добу – понад 103 керованих авіабомб.

КАБ Керовані авіаційні бомби, які можуть сягати у вазі як 500 кг, так і 1500 кг. Зброя оснащена аеродинамічними поверхнями та системами наведення, що підвищує влучність потрапляння у ціль. Зараз відомо про використання наступної зброї на території України: УПАБ-500В; УПАБ-1500В; Гром-Э2; Дрель; ФАБ-500; ФАБ-1500.

Найбільше від ударів потерпають населені пункти, які розташовані безпосередньо на узбережжі Дніпра, зокрема Бериславського району: Берислав, Козацьке, Веселе.

Особливо Веселе та Козацьке – це населені пункти поблизу Каховської ГЕС, саме їх окупанти майже стирають, засипаючи керованими авіабомбами. Також Берислав значно страждає від застосування КАБів і артилерії,

– наголосив Сергій Хлань.

Хлань про застосування окупантами КАБів по правому берегу Херсонщини: дивіться відео

Противник намагається знищити та постійно б'є по медичному закладу – Бериславській районній лікарні. Саме місто також потерпає від тотальних обстрілів ворога.

Зверніть увагу! 6 червня 2023 року російські військові зруйнували Каховську гідроелектростанцію: росіяни підірвали машинну залу, через що станція за лічені години пішла під воду. Через підрив росіянами греблі загинула 31 людина.

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