В эфире телемарафона пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что наши защитники подвинули оккупантов на несколько километров, информирует 24 Канал. В то же время она отметила, что этого недостаточно, чтобы враги не били из артиллерии по правому берегу.

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Но это уже "определенное достижение"

Предварительно цифры отличаются от 3 до 8 километров в зависимости от специфики географии и ландшафтного дизайна левого берега. Уже минометные расчеты не достигают правого берега и поэтому это определенное достижение, которое мы уже можем фиксировать,

– отметила она.

По словам Натальи Гуменюк, работы для наших военных много. И хотя в сводках фигурирует ежедневно по 4 – 10 уничтоженных артиллерийских систем, оккупанты все равно продолжают из артиллерии поливать огнем правый берег Херсонщины.

Это означает, что у оккупантов есть возможность подтягивать резерв, и пока у них нет критического предела количества этих установок. Кроме того, следует понимать, что российские захватчики не выбиты настолько, чтобы не могли подтягивать дополнительные силы. Она добавила, что на место уничтоженных позиций возвращаются другие, более свежие.

Сколько оккупантов на левом берегу

В то же время наметила, сколько российских захватчиков на левом берегу. По ее словам, общее количество группировки оценивается в несколько десятков тысяч. Впрочем, конкретную цифру представительница не назвала, чтобы "не ориентировать врага". Несмотря на это, у людей должно быть общее понимание, убеждена Наталья Гуменюк.

Врага там много, работы у нас тоже,

– резюмировала она.

Наталья Гуменюк также добавила, что создание ударных группировок не фиксируется. По ее словам, это означает, что у оккупантов нет мощностей, чтобы готовиться к активным действиям.

В Институте по изучению войны в своем отчете отметили, что Украина создает плацдармы на левобережье Херсона. В нем также проанализировали цели и вызовы. Читайте обзор по этой ссылке.