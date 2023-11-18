Так, в первую очередь наши защитники хотят обезопасить от обстрелов жителей правобережья Херсонской области. Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины – Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.

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Какая ситуация на левобережье Херсона с ВСУ

Гуменюк подчеркнула, что левобережье Херсонской области – это сложный участок зоны ответственности для военных на Юге и боевая работа там продолжается. В то же время, по словам спикера, все действия пока она не подлежит огласке даже при условии, что какую-то часть мы уже смогли обнародовать.

Она подчеркнула, что военные и подразделения морской пехоты продолжают боевую работу и работают мощно.

Мы, используя все имеющиеся силы и средства, стараемся выполнить главную задачу – отбросить максимально далеко подразделения врага, чтобы облегчить жизнь в первую очередь правобережной Херсонской области.

– сказала Гуменюк.

В то же время капитан подчеркнула, что враг в свою очередь пытается компенсировать неудачные атаки с использованием тактической авиации. В конце концов, украинские защитники пытаются маневрировать в условиях сложной погоды типичной для этого времени года.

В заключение Гуменюк рассказала, что враг также привлекает еще и беспилотные атаки на правобережье Херсонской области. В частности, это беспилотники разного типа и вида.

Что известно о действиях ВСУ на левом берегу Херсонской области