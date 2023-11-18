Так, першочергово наші захисники хочуть убезпечити від обстрілів жителів правобережжя Херсонської області. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України – Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на лівобережжі Херсонщини з ЗСУ

Гуменюк наголосила, що лівобережжя Херсонської області – це складна ділянка зони відповідальності для військових на Півдні й бойова робота там триває. Водночас, за словами речниці, всі дії наразі вона не підлягає розголосу навіть за умов, що якусь частину ми вже змогли оприлюднити.

Вона наголосила, що військові й підрозділи морської піхоти продовжують бойову роботу і працюють потужно.

Ми, використовуючи всі наявні сили та засоби, намагаємося виконати головне завдання –відкинути максимально далеко підрозділи ворога, щоб полегшити життя першочергово правобережній Херсонській області,

– сказала Гуменюк.

Водночас капітан наголосила, що ворог своєю чергою намагається компенсувати невдалі атаки з використанням тактичної авіації. Зрештою українські захисники намагаються маневрувати в умовах складної погоди типової для цієї пори року.

Наостанок Гуменюк розповіла, що ворог також долучає ще й безпілотні атаки на правобережжя Херсонської області. Зокрема, це безпілотники різного типу і виду.

Що відомо про дії ЗСУ на лівому березі Херсонської області