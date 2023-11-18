Так, першочергово наші захисники хочуть убезпечити від обстрілів жителів правобережжя Херсонської області. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України – Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.
До теми ЗСУ закріплюються на лівобережжі Херсонської області: карта бойових дій 18 листопада
Яка ситуація на лівобережжі Херсонщини з ЗСУ
Гуменюк наголосила, що лівобережжя Херсонської області – це складна ділянка зони відповідальності для військових на Півдні й бойова робота там триває. Водночас, за словами речниці, всі дії наразі вона не підлягає розголосу навіть за умов, що якусь частину ми вже змогли оприлюднити.
Вона наголосила, що військові й підрозділи морської піхоти продовжують бойову роботу і працюють потужно.
Ми, використовуючи всі наявні сили та засоби, намагаємося виконати головне завдання –відкинути максимально далеко підрозділи ворога, щоб полегшити життя першочергово правобережній Херсонській області,
– сказала Гуменюк.
Водночас капітан наголосила, що ворог своєю чергою намагається компенсувати невдалі атаки з використанням тактичної авіації. Зрештою українські захисники намагаються маневрувати в умовах складної погоди типової для цієї пори року.
Наостанок Гуменюк розповіла, що ворог також долучає ще й безпілотні атаки на правобережжя Херсонської області. Зокрема, це безпілотники різного типу і виду.
Що відомо про дії ЗСУ на лівому березі Херсонської області
- У Генштабі ЗСУ 17 листопада повідомили, що українські захисники вибили росіян з позицій на лівому березі Дніпра та закріпилися там. Це потрібно для того, щоб убезпечити жителів правого берега від постійних обстрілів.
- Підтвердив інформацію про дії ЗСУ на лівому березі Херсонської області й Володимир Зеленський. Він подякував військовим за рух уперед та показав наших бійців під час роботи у регіоні.
- Зрештою у Генштабі зазначили, що Сили оборони 18 листопада продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра. Так, за минулу добу вдалося відбити 12 атак ворога.